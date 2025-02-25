На сотрудников администрации Академического района завели дело о халатности

26 февраля 2025 в 12:05 Размер текста - 17 +

Девочки, по версии следствия, угодили под машину из-за халатности чиновников (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В отношении неустановленных пока сотрудников администрации Академического района в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, чиновники не уследили за опасной горкой, с которой скатились две восьмилетние девочки и угодили под машину. Подробности URA.RU раскрыл источник. «На территории Преображенского парка существовали потенциально опасные места для катания на тюбинге. Однако сотрудники администрации Академического района не приняли должных мер, чтобы пресечь небезопасные развлечения. Возбуждено уголовное дело по статье 293 „Халатность“», — сказал собеседник агентства. Ответ от пресс-службы свердловского СКР ожидается. Две подруги катались на «ватрушке» с необорудованной горки недалеко от проспекта Сахарова. Родители были рядом. В какой-то момент их «бублик» выскочил на проезжую часть, где ехал автомобиль. Школьницы попали под колеса, сейчас они в больнице. Водитель в момент происшествия был трезв и пояснил, что не успел затормозить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении неустановленных пока сотрудников администрации Академического района в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, чиновники не уследили за опасной горкой, с которой скатились две восьмилетние девочки и угодили под машину. Подробности URA.RU раскрыл источник. «На территории Преображенского парка существовали потенциально опасные места для катания на тюбинге. Однако сотрудники администрации Академического района не приняли должных мер, чтобы пресечь небезопасные развлечения. Возбуждено уголовное дело по статье 293 „Халатность“», — сказал собеседник агентства. Ответ от пресс-службы свердловского СКР ожидается. Две подруги катались на «ватрушке» с необорудованной горки недалеко от проспекта Сахарова. Родители были рядом. В какой-то момент их «бублик» выскочил на проезжую часть, где ехал автомобиль. Школьницы попали под колеса, сейчас они в больнице. Водитель в момент происшествия был трезв и пояснил, что не успел затормозить.