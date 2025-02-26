Челябинский «Трактор» подписал новый контракт с американским хоккеистом

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска подписал новое соглашение с американским защитником клуба Логаном Дэем. Как сообщается на сайте клуба, игрок будет защищать цвета клуба до конца следующего сезона КХЛ.
«С первых дней в Челябинске Логан Дэй доказал, что его подписание было на 100% оправдано. Защитник быстро влился в коллектив и благодаря человеческим качествам моментально стал в команде своим. Его уверенная и цельная игра на площадке и профессиональное отношение к делу помогли нам принять решение очень быстро. Уверен, что и в будущем сезоне Логан будет радовать болельщиков „Трактора“ классным хоккеем», — прокомментировал подписание генменеджер клуба Алексей Волков.
Логан Дэй — атакующий защитник из США. В составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» Hershey Bears он в 2023 и 2024 годах выигрывал Кубок Колдера — главный трофей второй по силе в Северной Америке лиги AHL.
В начале января защитник начал выступать в КХЛ за «Трактор». Дэй провел за «Черно-белых» 17 матчей, в которых отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+9» и шести минутах штрафа. Как добавили в клубе, в среднем на площадке хоккеист проводит 21 минуту и 31 секунду.
«Трактор» на данный момент лидирует в Восточной конференции КХЛ. В 60 играх регулярного чемпионата клуб набрал 82 очка.
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