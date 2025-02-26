Арестован полковник ВСУ за атаку на Поддубного и вторжение в РФ

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщается в материалах дела.
«Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Пипко сроком на 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции, или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», — говорится в материалах дела. Информацию об этом передает ТАСС.
Защита Пипко не предприняла попыток обжаловать решение о заочном аресте. Сам военный также ничего не предпринял. В случае, если адвокат или его клиент не направили жалобу на решение суда по почте в апелляционную инстанцию, данное решение считается вступившим в законную силу.
Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. В настоящий момент бои все еще продолжаются.
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