Арестован полковник ВСУ за атаку на Поддубного и вторжение в РФ

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Заочно арестован фигурант уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области Пипко
Заочно арестован фигурант уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области Пипко Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщается в материалах дела.

«Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Пипко сроком на 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции, или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», — говорится в материалах дела. Информацию об этом передает ТАСС.

Защита Пипко не предприняла попыток обжаловать решение о заочном аресте. Сам военный также ничего не предпринял. В случае, если адвокат или его клиент не направили жалобу на решение суда по почте в апелляционную инстанцию, данное решение считается вступившим в законную силу.

Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. В настоящий момент бои все еще продолжаются.

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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщается в материалах дела. «Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Пипко сроком на 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции, или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», — говорится в материалах дела. Информацию об этом передает ТАСС. Защита Пипко не предприняла попыток обжаловать решение о заочном аресте. Сам военный также ничего не предпринял. В случае, если адвокат или его клиент не направили жалобу на решение суда по почте в апелляционную инстанцию, данное решение считается вступившим в законную силу. Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. В настоящий момент бои все еще продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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