Пермская морковь не смогла побить успех банана, проданного в США за 6,2 млн долларов

Художественная галерея «Пермский период» выставила в середине января на благотворительном аукционе необычную инсталляцию. Она называется «Снеговик» и представляет собой морковь, приклеенную к стене скотчем. 26 февраля ее прибрел анонимный покупатель за 5 тысяч рублей.
«Он сфотографировался на фоне морковки и забрал ее себе. В подарок победитель получил сертификат с информацией о „Снеговике“ и годовой абонемент на посещение „Пермского периода“. Деньги от продажи „Снеговика“ потратим на ремонт галереи», — рассказал корреспонденту 59.RU директор «Пермского периода» Анатолий Саклаков.
«Снеговик» — это подражание оригинальной инсталляции с бананом и скотчем Маурицио Кателлана под названием «Комедиант». В ноябре 2024 года ее продали на аукционе Sotheby»s в Нью-Йорке за рекордные 6,2 млн долларов.
За время торгов галеристам удалось собрать средства на ремонт. Однако их огорчил тот факт, что публикации о выставках в «Пермском периоде» не так сильно интересуют пермяков и СМИ, как пост галереи о продаже необычного арт-объекта.
Ранее URA.RU рассказывало подробности этого аукциона. И публиковало фото инсталляции, на которую в Перми сделали оммаж.
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