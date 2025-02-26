Пермская морковь не смогла побить успех банана, проданного в США за 6,2 млн долларов

Пермская галерея продала морковь на скотче за 5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатель моркови, приклеенной к стене, пожелал остаться анонимным
Покупатель моркови, приклеенной к стене, пожелал остаться анонимным Фото:

Художественная галерея «Пермский период» выставила в середине января на благотворительном аукционе необычную инсталляцию. Она называется «Снеговик» и представляет собой морковь, приклеенную к стене скотчем. 26 февраля ее прибрел анонимный покупатель за 5 тысяч рублей. 

«Он сфотографировался на фоне морковки и забрал ее себе. В подарок победитель получил сертификат с информацией о „Снеговике“ и годовой абонемент на посещение „Пермского периода“. Деньги от продажи „Снеговика“ потратим на ремонт галереи», — рассказал корреспонденту 59.RU директор «Пермского периода» Анатолий Саклаков.

«Снеговик» — это подражание оригинальной инсталляции с бананом и скотчем Маурицио Кателлана под названием «Комедиант». В ноябре 2024 года ее продали на аукционе Sotheby»s в Нью-Йорке за рекордные 6,2 млн долларов.

За время торгов галеристам удалось собрать средства на ремонт. Однако их огорчил тот факт, что публикации о выставках в «Пермском периоде» не так сильно интересуют пермяков и СМИ, как пост галереи о продаже необычного арт-объекта.

Ранее URA.RU рассказывало подробности этого аукциона. И публиковало фото инсталляции, на которую в Перми сделали оммаж. 

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Художественная галерея «Пермский период» выставила в середине января на благотворительном аукционе необычную инсталляцию. Она называется «Снеговик» и представляет собой морковь, приклеенную к стене скотчем. 26 февраля ее прибрел анонимный покупатель за 5 тысяч рублей.  «Он сфотографировался на фоне морковки и забрал ее себе. В подарок победитель получил сертификат с информацией о „Снеговике“ и годовой абонемент на посещение „Пермского периода“. Деньги от продажи „Снеговика“ потратим на ремонт галереи», — рассказал корреспонденту 59.RU директор «Пермского периода» Анатолий Саклаков. «Снеговик» — это подражание оригинальной инсталляции с бананом и скотчем Маурицио Кателлана под названием «Комедиант». В ноябре 2024 года ее продали на аукционе Sotheby»s в Нью-Йорке за рекордные 6,2 млн долларов. За время торгов галеристам удалось собрать средства на ремонт. Однако их огорчил тот факт, что публикации о выставках в «Пермском периоде» не так сильно интересуют пермяков и СМИ, как пост галереи о продаже необычного арт-объекта. Ранее URA.RU рассказывало подробности этого аукциона. И публиковало фото инсталляции, на которую в Перми сделали оммаж. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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