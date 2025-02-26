Пермских автолюбителей наказали на сотни тысяч рублей за простой трамваев

В Перми с водителей взыскали более 820 тысяч рублей за простой трамваев. Обычно к задержке движения приводили ДТП, выезд на трамвайные пути и неправильная парковка, сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте».
«За 2024 год взыскали 821 тысячу рублей за простой трамваев. Это стимулирует автомобилистов не нарушать ПДД и внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения, в том числе к трамваям. Чаще всего к задержке движения приводят ДТП, выезд автомобилей на трамвайные пути и неправильная парковка транспорта», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».
Водители предприятия прошли обучение и могут оформить ДТП с помощью европротокола. Если в результате аварии никто не пострадал, а транспортные средства повреждены минимально, то водитель оформляет документы без сотрудников ГИБДД. Это позволяет сэкономить время и избежать пробок на дороге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!