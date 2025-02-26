Пермских автолюбителей наказали на сотни тысяч рублей за простой трамваев

Водители в Перми заплатили более 820 тысяч за простой трамваев
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Водители трамваев могут оформить ДТП без сотрудников ГИБДД
Водители трамваев могут оформить ДТП без сотрудников ГИБДД Фото:

В Перми с водителей взыскали более 820 тысяч рублей за простой трамваев. Обычно к задержке движения приводили ДТП, выезд на трамвайные пути и неправильная парковка, сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте».

«За 2024 год взыскали 821 тысячу рублей за простой трамваев. Это стимулирует автомобилистов не нарушать ПДД и внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения, в том числе к трамваям. Чаще всего к задержке движения приводят ДТП, выезд автомобилей на трамвайные пути и неправильная парковка транспорта», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».

Водители предприятия прошли обучение и могут оформить ДТП с помощью европротокола. Если в результате аварии никто не пострадал, а транспортные средства повреждены минимально, то водитель оформляет документы без сотрудников ГИБДД. Это позволяет сэкономить время и избежать пробок на дороге.

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В Перми с водителей взыскали более 820 тысяч рублей за простой трамваев. Обычно к задержке движения приводили ДТП, выезд на трамвайные пути и неправильная парковка, сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте». «За 2024 год взыскали 821 тысячу рублей за простой трамваев. Это стимулирует автомобилистов не нарушать ПДД и внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения, в том числе к трамваям. Чаще всего к задержке движения приводят ДТП, выезд автомобилей на трамвайные пути и неправильная парковка транспорта», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе». Водители предприятия прошли обучение и могут оформить ДТП с помощью европротокола. Если в результате аварии никто не пострадал, а транспортные средства повреждены минимально, то водитель оформляет документы без сотрудников ГИБДД. Это позволяет сэкономить время и избежать пробок на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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