Аналитики рассказали, сколько в Перми зарабатывает инженер-лаборант

В Перми инженер-лаборант в строительной отрасли может рассчитывать на зарплату до 135 тысяч рублей в месяц. При этом наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее трех лет и работавшие в организациях с численностью сотрудников от 1000 человек. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob.
«Зарплатный максимум инженера-лаборанта строительной компании в Перми достигает от 85 до 135 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать специалист с наличием профессиональных сертификатов, опытом работы в компании с численностью персонала от 1000 человек», — говорится в исследовании SuperJob.
В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это мужчина в возрасте около 36 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!