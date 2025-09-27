Аналитики рассказали, сколько в Перми зарабатывает инженер-лаборант

SuperJob: инженер-лаборант в Перми получает до 135 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До 135 тысяч можетполучать специалист со стажем работы от трех лет
До 135 тысяч можетполучать специалист со стажем работы от трех лет Фото:

В Перми инженер-лаборант в строительной отрасли может рассчитывать на зарплату до 135 тысяч рублей в месяц. При этом наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее трех лет и работавшие в организациях с численностью сотрудников от 1000 человек. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob.

«Зарплатный максимум инженера-лаборанта строительной компании в Перми достигает от 85 до 135 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать специалист с наличием профессиональных сертификатов, опытом работы в компании с численностью персонала от 1000 человек», — говорится в исследовании SuperJob.

В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это мужчина в возрасте около 36 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми инженер-лаборант в строительной отрасли может рассчитывать на зарплату до 135 тысяч рублей в месяц. При этом наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее трех лет и работавшие в организациях с численностью сотрудников от 1000 человек. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob. «Зарплатный максимум инженера-лаборанта строительной компании в Перми достигает от 85 до 135 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать специалист с наличием профессиональных сертификатов, опытом работы в компании с численностью персонала от 1000 человек», — говорится в исследовании SuperJob. В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это мужчина в возрасте около 36 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...