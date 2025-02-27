Петербургская полиция задержала афериста, обманувшего 88-летнюю блокадницу

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В Ярославле был задержан один из участников аферы, выполнявший роль курьера
В Ярославле был задержан один из участников аферы, выполнявший роль курьера Фото:

В Санкт-Петербург сотрудники уголовного розыска привезли пособника телефонных мошенников, который причастен к обману 88-летней блокадницы. Пенсионерка лишилась более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию обратилась 88-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. Угрожая уголовным преследованием и под предлогом „декларирования“ денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы „безопасном“ счете», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Пожилая женщина передала мошенникам более 13 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен один из участников аферы, выполнявший роль курьера. Его задержание произошло в Ярославле. На данный момент он находится под стражей, ведется дальнейшее расследование. Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере.

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В Санкт-Петербург сотрудники уголовного розыска привезли пособника телефонных мошенников, который причастен к обману 88-летней блокадницы. Пенсионерка лишилась более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В полицию обратилась 88-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. Угрожая уголовным преследованием и под предлогом „декларирования“ денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы „безопасном“ счете», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Пожилая женщина передала мошенникам более 13 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен один из участников аферы, выполнявший роль курьера. Его задержание произошло в Ярославле. На данный момент он находится под стражей, ведется дальнейшее расследование. Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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