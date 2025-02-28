«Трактор» обыграл «Ак Барс» в Челябинске со счетом 3:2

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ХК «Трактор» - ХК «Адмирал». Челябинск, болельщики трактора, хк трактор, хоккей
Болельщики ликуют — «Трактор» снова победил (архивное фото) Фото:

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» выиграли матч у казанского «Ак Барс» со счетом 3:2 на своем льду. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды.

«Победа! Забираем два очка в последнем зимнем матче!» — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

У «Трактора» дубль оформил Никита Коростелев, шайбу также забросил Александр Кадейкин. В составе казанцев отличились Илья Сафонов, Степан Фальковский.

Обе команды играют в Восточной конференции и уже решили задачу попадания в розыгрыш Кубка Гагарина. «Трактор» возглавляет турнирную таблицу, «Ак Барс» находится на четвертой строчке таблицы.

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Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» выиграли матч у казанского «Ак Барс» со счетом 3:2 на своем льду. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды. «Победа! Забираем два очка в последнем зимнем матче!» — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. У «Трактора» дубль оформил Никита Коростелев, шайбу также забросил Александр Кадейкин. В составе казанцев отличились Илья Сафонов, Степан Фальковский. Обе команды играют в Восточной конференции и уже решили задачу попадания в розыгрыш Кубка Гагарина. «Трактор» возглавляет турнирную таблицу, «Ак Барс» находится на четвертой строчке таблицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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