«Трактор» обыграл «Ак Барс» в Челябинске со счетом 3:2

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» выиграли матч у казанского «Ак Барс» со счетом 3:2 на своем льду. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды.
«Победа! Забираем два очка в последнем зимнем матче!» — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.
У «Трактора» дубль оформил Никита Коростелев, шайбу также забросил Александр Кадейкин. В составе казанцев отличились Илья Сафонов, Степан Фальковский.
Обе команды играют в Восточной конференции и уже решили задачу попадания в розыгрыш Кубка Гагарина. «Трактор» возглавляет турнирную таблицу, «Ак Барс» находится на четвертой строчке таблицы.
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