Экс-тренер «Трактора» едет в Челябинск, чтобы победить свою бывшую команду

Бывший главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин 28 февраля сыграет против родной команды на тренерском мостике казанского «Ак Барса». В этом сезоне казанской команде в Челябинске у «Трактора» выигрывать пока не удавалось.
«Ак Барс» проведет в Челябинске встречу с «Трактором» в рамках регулярного Фонбет чемпионата КХЛ 28 февраля. Матч начнется в 19:00 по уральскому времени», — анонсирует сайт челябинского клуба.
В сезонной серии между командами зафиксирована ничья, 1–1. Сначала «Трактор» победил в Челябинске (3:1), затем уступил в Казани (0:4).
В чемпионатах КХЛ команды провели между собой 69 матчей — 26 раз выигрывал «Трактор» (4 — в овертайме, 5 — по буллитам), 43 раза побеждал «Ак Барс» (8 — в овертайме, 5 — по буллитам), разница шайб 138:195 в пользу казанцев. Между тем, букмекеры отдают предпочтение челябинской команде. Коэффициент на победу трактористов в полтора раза выше, чем на выигрыш казанцев.
Обе команды уже решили задачу попадания в розыгрыш кубка Гагарина. «Трактор» в данный момент возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги, «Ак Барс» находится на четвертой строчке таблицы.
Предыдущие встречи обе команды проиграли. «Трактор» в Челябинске уступил «Нефтехимику» (1:3), «Ак Барс» в Екатеринбурге проиграл «Автомобилисту» (1:2).
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин — уроженец Челябинска. С 2016 по 2018-й и с 2020 по 2023 годы был главным тренером «Трактора», с которым дважды брал бронзовые медали чемпионата России (2018, 2022). В октябре 2023 года покинул команду. В межсезонье 2024 года возглавил казанский «Ак Барс».
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