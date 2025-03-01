В поселке Шувакиш (Екатеринбург) 49-летний рабочий погиб на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры».
«02.03.2025 в ночное время при проведении маневровых работ на подъездных железнодорожных путях в п. Шувакиш смертельно травмирован мужчина 1976 года рождения. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — говорится в telegram-канале ведомства.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина перелазил между вагонами, когда состав неожиданно тронулся. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
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