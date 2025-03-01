01 марта 2025

Под Екатеринбургом поезд переехал рабочего. Фото

В Екатеринбурге погиб рабочий при проведении работ на железнодорожных путях
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в поселке Шувакиш на улице Зеленая
Инцидент произошел в поселке Шувакиш на улице Зеленая Фото:

В поселке Шувакиш (Екатеринбург) 49-летний рабочий погиб на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры».

«02.03.2025 в ночное время при проведении маневровых работ на подъездных железнодорожных путях в п. Шувакиш смертельно травмирован мужчина 1976 года рождения. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — говорится в telegram-канале ведомства.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина перелазил между вагонами, когда состав неожиданно тронулся. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото:
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото:

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В поселке Шувакиш (Екатеринбург) 49-летний рабочий погиб на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры». «02.03.2025 в ночное время при проведении маневровых работ на подъездных железнодорожных путях в п. Шувакиш смертельно травмирован мужчина 1976 года рождения. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — говорится в telegram-канале ведомства. Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина перелазил между вагонами, когда состав неожиданно тронулся. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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