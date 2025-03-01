01 марта 2025
28 февраля 2025

Во время игры в футбол упавшие ворота сломали кость челябинской девочке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил закрытый перелом ноги
Ребенок получил закрытый перелом ноги Фото:

Во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское Челябинской области на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. В результате инцидента несовершеннолетняя получила перелом ноги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

«После причинения вреда здоровью ребенка прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании с собственника — МУП „Физкультура и спорт“. Прокурор настаивал о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале.

Решением Красноармейского районного суда требования прокурора были удовлетворены. В пользу пострадавшей девочки с муниципалитета взыскано 200 тысяч рублей.

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Во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское Челябинской области на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. В результате инцидента несовершеннолетняя получила перелом ноги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. «После причинения вреда здоровью ребенка прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании с собственника — МУП „Физкультура и спорт“. Прокурор настаивал о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале. Решением Красноармейского районного суда требования прокурора были удовлетворены. В пользу пострадавшей девочки с муниципалитета взыскано 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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