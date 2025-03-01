Во время игры в футбол упавшие ворота сломали кость челябинской девочке

Во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское Челябинской области на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. В результате инцидента несовершеннолетняя получила перелом ноги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«После причинения вреда здоровью ребенка прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании с собственника — МУП „Физкультура и спорт“. Прокурор настаивал о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале.
Решением Красноармейского районного суда требования прокурора были удовлетворены. В пользу пострадавшей девочки с муниципалитета взыскано 200 тысяч рублей.
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