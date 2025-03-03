03 марта 2025

В США раскрыли судьбу сделки по редкоземельным металлам

Фицпатрик: соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки
© Служба новостей «URA.RU»
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Конгрессмен переговорил по этому вопросу с Ермаком один на один
Конгрессмен переговорил по этому вопросу с Ермаком один на один Фото:

Минеральное соглашение между США и Украиной будет подписано в ближайшее время. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик. 

«Мы на 100 % вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — написал Фицпатрик в социальной сети X. Политик отметил, что провел долгий и продуктивный разговор один на один с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которого обсудил судьбу будущего соглашения.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина готова подписать соглашение с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия. Зеленский заявил, что соглашение будет подписано, как только все стороны придут к консенсусу. В конце февраля Зеленский посетил США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, целью которых было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений, однако встреча обернулась публичным обменом претензиями.

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Минеральное соглашение между США и Украиной будет подписано в ближайшее время. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик.  «Мы на 100 % вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — написал Фицпатрик в социальной сети X. Политик отметил, что провел долгий и продуктивный разговор один на один с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которого обсудил судьбу будущего соглашения. Ранее URA.RU сообщало, что Украина готова подписать соглашение с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия. Зеленский заявил, что соглашение будет подписано, как только все стороны придут к консенсусу. В конце февраля Зеленский посетил США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, целью которых было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений, однако встреча обернулась публичным обменом претензиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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