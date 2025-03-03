В США раскрыли судьбу сделки по редкоземельным металлам

Минеральное соглашение между США и Украиной будет подписано в ближайшее время. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик.
«Мы на 100 % вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — написал Фицпатрик в социальной сети X. Политик отметил, что провел долгий и продуктивный разговор один на один с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которого обсудил судьбу будущего соглашения.
Ранее URA.RU сообщало, что Украина готова подписать соглашение с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия. Зеленский заявил, что соглашение будет подписано, как только все стороны придут к консенсусу. В конце февраля Зеленский посетил США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, целью которых было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений, однако встреча обернулась публичным обменом претензиями.
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