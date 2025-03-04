После публикации URA.RU незрячего инвалида из Златоуста обеспечили лекарствами

После публикации URA.RU о нарушении прав незрячей жительницы Златоуста Челябинской области в обеспечении льготными лекарствами прокуратура региона провела проверку. После вмешательства женщине предоставили необходимые медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
«В середине января в СМИ URA. RU вышла публикация о нарушении прав незрячего инвалида из Златоуста на обеспечение лекарственными препаратами. По поручению заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева по данному факту незамедлительно организована прокурорская проверка, ситуация взята на контроль», — отметили в пресс-службе.
В ходе проверки выяснилось, что женщина, имеющая инвалидность первой группы и страдающая диабетом, вовремя не получала тест-полоски для измерения сахара и препарат «Аллопуринол». Только после того, как делом занялась прокуратура, необходимые средства были выданы до середины октября. В связи с нарушениями главврачу городской больницы было вынесено представление. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
О том, что в Златоусте незрячему инвалиду с диабетом отказали в жизненно важных лекарствах, стало известно 15 января. Тогда женщина рассказала, что делала дополнительную заявку на препараты, но без результата.
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