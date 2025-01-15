В Златоусте незрячему инвалиду с диабетом отказали в жизненно важных лекарствах

В Златоусте Челябинской области незрячей пациентке с диабетом полгода не выдавали тест-полоски и лекарства. Инвалид первой группы попросил разобраться с халатностью медиков.
«Я инвалид первой группы с тяжелым сахарным диабетом, мне не выдают тест полоски Diacont (глюкометр для незрячих) с июля 2024 года и другие лекарства. Дополнительную заявку делали, но без результата», — написала пациентка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе областного минздрава запросили персональные данные женщины и оперативно подняли все документы. Лекарства уже отгружены в аптеку.
«Тест-полоски, а также лекарственные препараты Феррум Лек и Аллопуринол отгружены в аптеку медицинской организации. После поставки пациент будет приглашен за выпиской льготных рецептов», — добавили в пресс-службе ведомства.
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