В Златоусте незрячему инвалиду с диабетом отказали в жизненно важных лекарствах

15 января 2025 в 13:42 Размер текста - 17 +

Пациентке не выдавали тест-полоски и лекарства от диабета (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Златоусте Челябинской области незрячей пациентке с диабетом полгода не выдавали тест-полоски и лекарства. Инвалид первой группы попросил разобраться с халатностью медиков. «Я инвалид первой группы с тяжелым сахарным диабетом, мне не выдают тест полоски Diacont (глюкометр для незрячих) с июля 2024 года и другие лекарства. Дополнительную заявку делали, но без результата», — написала пациентка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного минздрава запросили персональные данные женщины и оперативно подняли все документы. Лекарства уже отгружены в аптеку. «Тест-полоски, а также лекарственные препараты Феррум Лек и Аллопуринол отгружены в аптеку медицинской организации. После поставки пациент будет приглашен за выпиской льготных рецептов», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области незрячей пациентке с диабетом полгода не выдавали тест-полоски и лекарства. Инвалид первой группы попросил разобраться с халатностью медиков. «Я инвалид первой группы с тяжелым сахарным диабетом, мне не выдают тест полоски Diacont (глюкометр для незрячих) с июля 2024 года и другие лекарства. Дополнительную заявку делали, но без результата», — написала пациентка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного минздрава запросили персональные данные женщины и оперативно подняли все документы. Лекарства уже отгружены в аптеку. «Тест-полоски, а также лекарственные препараты Феррум Лек и Аллопуринол отгружены в аптеку медицинской организации. После поставки пациент будет приглашен за выпиской льготных рецептов», — добавили в пресс-службе ведомства.