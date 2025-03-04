04 марта 2025

Челябинский завод поднял стипендии ученикам до 35 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, инженер, it-технологиии, электромашина, завод электромашина
Руководство НПО «Электромашина» заинтересовало будущие кадры повышенной стипендией Фото:

НПО «Электромашина» в Челябинске увеличил размер стипендии ученикам в своих цехах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, обучающиеся смогут получать по 35 тысяч рублей в месяц вместо 25 тысяч. После учебы работодатель пригласит трудоустроиться.

«Размер стипендии теперь для учеников по профессии слесарь-электромонтажник установили на уровне 35 тысяч рублей. Было 25 тысяч. За полутора-два месяца ученики пройдут теоретическую, практическую подготовку и адаптацию», — уточнили URA.RU в компании.

В связи с прохождением курса ученик возьмет на себя обязательства. Новоназначенный слесарь-электромонтажник должен отработать на предприятии минимум год. Взамен пообещали высокую и стабильную зарплату.

Слесарь-электромонтажник занимается сборкой и монтажом электроблоков. Сотрудники в НПО «Электромашина» паяют печатные платы, устанавливают компоненты. На предприятии заметили, что работа предстоит в цехах без шума.

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НПО «Электромашина» в Челябинске увеличил размер стипендии ученикам в своих цехах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, обучающиеся смогут получать по 35 тысяч рублей в месяц вместо 25 тысяч. После учебы работодатель пригласит трудоустроиться. «Размер стипендии теперь для учеников по профессии слесарь-электромонтажник установили на уровне 35 тысяч рублей. Было 25 тысяч. За полутора-два месяца ученики пройдут теоретическую, практическую подготовку и адаптацию», — уточнили URA.RU в компании. В связи с прохождением курса ученик возьмет на себя обязательства. Новоназначенный слесарь-электромонтажник должен отработать на предприятии минимум год. Взамен пообещали высокую и стабильную зарплату. Слесарь-электромонтажник занимается сборкой и монтажом электроблоков. Сотрудники в НПО «Электромашина» паяют печатные платы, устанавливают компоненты. На предприятии заметили, что работа предстоит в цехах без шума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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