Общество Работа Челябинский завод поднял стипендии ученикам до 35 тысяч рублей 05 марта 2025 в 11:34 Размер текста - 17 + Руководство НПО «Электромашина» заинтересовало будущие кадры повышенной стипендией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU НПО «Электромашина» в Челябинске увеличил размер стипендии ученикам в своих цехах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, обучающиеся смогут получать по 35 тысяч рублей в месяц вместо 25 тысяч. После учебы работодатель пригласит трудоустроиться. «Размер стипендии теперь для учеников по профессии слесарь-электромонтажник установили на уровне 35 тысяч рублей. Было 25 тысяч. За полутора-два месяца ученики пройдут теоретическую, практическую подготовку и адаптацию», — уточнили URA.RU в компании. В связи с прохождением курса ученик возьмет на себя обязательства. Новоназначенный слесарь-электромонтажник должен отработать на предприятии минимум год. Взамен пообещали высокую и стабильную зарплату. Слесарь-электромонтажник занимается сборкой и монтажом электроблоков. Сотрудники в НПО «Электромашина» паяют печатные платы, устанавливают компоненты. На предприятии заметили, что работа предстоит в цехах без шума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! НПО «Электромашина» в Челябинске увеличил размер стипендии ученикам в своих цехах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, обучающиеся смогут получать по 35 тысяч рублей в месяц вместо 25 тысяч. После учебы работодатель пригласит трудоустроиться. «Размер стипендии теперь для учеников по профессии слесарь-электромонтажник установили на уровне 35 тысяч рублей. Было 25 тысяч. За полутора-два месяца ученики пройдут теоретическую, практическую подготовку и адаптацию», — уточнили URA.RU в компании. В связи с прохождением курса ученик возьмет на себя обязательства. Новоназначенный слесарь-электромонтажник должен отработать на предприятии минимум год. Взамен пообещали высокую и стабильную зарплату. Слесарь-электромонтажник занимается сборкой и монтажом электроблоков. Сотрудники в НПО «Электромашина» паяют печатные платы, устанавливают компоненты. На предприятии заметили, что работа предстоит в цехах без шума. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям