Челябинский завод поднял стипендии ученикам до 35 тысяч рублей

НПО «Электромашина» в Челябинске увеличил размер стипендии ученикам в своих цехах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, обучающиеся смогут получать по 35 тысяч рублей в месяц вместо 25 тысяч. После учебы работодатель пригласит трудоустроиться.
«Размер стипендии теперь для учеников по профессии слесарь-электромонтажник установили на уровне 35 тысяч рублей. Было 25 тысяч. За полутора-два месяца ученики пройдут теоретическую, практическую подготовку и адаптацию», — уточнили URA.RU в компании.
В связи с прохождением курса ученик возьмет на себя обязательства. Новоназначенный слесарь-электромонтажник должен отработать на предприятии минимум год. Взамен пообещали высокую и стабильную зарплату.
Слесарь-электромонтажник занимается сборкой и монтажом электроблоков. Сотрудники в НПО «Электромашина» паяют печатные платы, устанавливают компоненты. На предприятии заметили, что работа предстоит в цехах без шума.
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