В центре Екатеринбурга внезапно закрылся магазин российских брендов

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Одежда в Галерее Вояж. Тюмень , бутик, одежда
Магазин проработал почти два года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге закрылся мультибрендовый магазин одежды Brand house (ул. 8 Марта, 8в). Объявления об аренде помещения на здании заметил 5 февраля корреспондент URA.RU.

Основной концепцией магазина были локальные бренды. Там же часто проводили различные мероприятия и мастер-классы. Средняя оценка концепт-стора в картах — 4,8 звезды. Открылся магазин в апреле 2023 года в момент, когда российский рынок покидали европейские, западные и азиатские бренды.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии в Екатеринбурге магазина одежды Just Clothes, который считался отечественным аналогом Uniqlo. Он проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент».

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В Екатеринбурге закрылся мультибрендовый магазин одежды Brand house (ул. 8 Марта, 8в). Объявления об аренде помещения на здании заметил 5 февраля корреспондент URA.RU. Основной концепцией магазина были локальные бренды. Там же часто проводили различные мероприятия и мастер-классы. Средняя оценка концепт-стора в картах — 4,8 звезды. Открылся магазин в апреле 2023 года в момент, когда российский рынок покидали европейские, западные и азиатские бренды. Ранее URA.RU сообщало о закрытии в Екатеринбурге магазина одежды Just Clothes, который считался отечественным аналогом Uniqlo. Он проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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