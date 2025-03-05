В центре Екатеринбурга внезапно закрылся магазин российских брендов

05 марта 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Магазин проработал почти два года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге закрылся мультибрендовый магазин одежды Brand house (ул. 8 Марта, 8в). Объявления об аренде помещения на здании заметил 5 февраля корреспондент URA.RU. Основной концепцией магазина были локальные бренды. Там же часто проводили различные мероприятия и мастер-классы. Средняя оценка концепт-стора в картах — 4,8 звезды. Открылся магазин в апреле 2023 года в момент, когда российский рынок покидали европейские, западные и азиатские бренды. Ранее URA.RU сообщало о закрытии в Екатеринбурге магазина одежды Just Clothes, который считался отечественным аналогом Uniqlo. Он проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закрылся мультибрендовый магазин одежды Brand house (ул. 8 Марта, 8в). Объявления об аренде помещения на здании заметил 5 февраля корреспондент URA.RU. Основной концепцией магазина были локальные бренды. Там же часто проводили различные мероприятия и мастер-классы. Средняя оценка концепт-стора в картах — 4,8 звезды. Открылся магазин в апреле 2023 года в момент, когда российский рынок покидали европейские, западные и азиатские бренды. Ранее URA.RU сообщало о закрытии в Екатеринбурге магазина одежды Just Clothes, который считался отечественным аналогом Uniqlo. Он проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент».