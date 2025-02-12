В Екатеринбурге закрылся отечественный аналог Uniqlo

13 февраля 2025 в 13:44 Размер текста - 17 +

Магазин проработал чуть больше года Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» закрылся магазин одежды Just Clothes, который считался аналогом ушедшего из России Uniqlo. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители ТЦ. Магазин проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент». За последнее время Just Clothes закрыли по всей России восемь точек из 13-ти. Оставшиеся расположены в Москве. Ранее URA.RU сообщало о закрытии крупного секонд-хенда в Екатеринбурге — «Мегахенд». Магазин известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» закрылся магазин одежды Just Clothes, который считался аналогом ушедшего из России Uniqlo. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители ТЦ. Магазин проработал чуть больше года. Сейчас на его площади находится мультибрендовый магазин Lady & Gentleman Street, который принадлежит компании «Трейд менеджмент». За последнее время Just Clothes закрыли по всей России восемь точек из 13-ти. Оставшиеся расположены в Москве. Ранее URA.RU сообщало о закрытии крупного секонд-хенда в Екатеринбурге — «Мегахенд». Магазин известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%.