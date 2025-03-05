05 марта 2025

Стоимость бензина в Пермском крае продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость бензина в Прикамье повысилась
Стоимость бензина в Прикамье повысилась Фото:

В Пермском крае в период с 25 по 3 марта 2025 года выросла стоимость бензина и дизельного топлива. Изменение цен было зафиксировано в 67 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата.

«В период с 25 по 3 марта стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на семь копеек и составила 56,05 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,85 рублей», — сказано в отчете.

Уточняется, что в среднем литр бензина марки АИ-98 за неделю подорожал на семь копеек — до 84,74 рублей. Дизельное топливо выросло в цене на четыре копейки. Его стоимость в Прикамье увеличилась до 71,54 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что «дочка» Лукойла завышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. Суд поддержал Пермское УФАС в споре ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и теперь компании грозит административный штраф.

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В Пермском крае в период с 25 по 3 марта 2025 года выросла стоимость бензина и дизельного топлива. Изменение цен было зафиксировано в 67 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата. «В период с 25 по 3 марта стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на семь копеек и составила 56,05 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,85 рублей», — сказано в отчете. Уточняется, что в среднем литр бензина марки АИ-98 за неделю подорожал на семь копеек — до 84,74 рублей. Дизельное топливо выросло в цене на четыре копейки. Его стоимость в Прикамье увеличилась до 71,54 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что «дочка» Лукойла завышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. Суд поддержал Пермское УФАС в споре ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и теперь компании грозит административный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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