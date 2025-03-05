Стоимость бензина в Пермском крае продолжает расти

В Пермском крае в период с 25 по 3 марта 2025 года выросла стоимость бензина и дизельного топлива. Изменение цен было зафиксировано в 67 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата.
«В период с 25 по 3 марта стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на семь копеек и составила 56,05 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,85 рублей», — сказано в отчете.
Уточняется, что в среднем литр бензина марки АИ-98 за неделю подорожал на семь копеек — до 84,74 рублей. Дизельное топливо выросло в цене на четыре копейки. Его стоимость в Прикамье увеличилась до 71,54 рубля.
Ранее URA.RU сообщало, что «дочка» Лукойла завышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. Суд поддержал Пермское УФАС в споре ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и теперь компании грозит административный штраф.
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