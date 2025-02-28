«Дочка» «ЛУКОЙЛа» проиграла суд по завышенным ценам на бензин

Суд поддержал Пермское УФАС в споре ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
© Служба новостей «URA.RU»
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Необоснованные цены на бензины были на марки АИ-92 и АИ-95 на АЗС в Пермском крае
Необоснованные цены на бензины были на марки АИ-92 и АИ-95 на АЗС в Пермском крае Фото:

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ходе проверки антимонопольным ведомством было установлено, что «дочка» Лукойла повышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. В то время как, биржевые цены на нефтепродукты в наоборот шли на спад.

«Антимонопольный орган выдал компании предписание о необходимости внесения изменений в ценовую политику. Но она решила оспорить его в суде и проиграла спор. Теперь ей грозит административный штраф», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина и дизельного топлива. В среднем литр бензина подорожал на семь копеек.

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Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ходе проверки антимонопольным ведомством было установлено, что «дочка» Лукойла повышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. В то время как, биржевые цены на нефтепродукты в наоборот шли на спад. «Антимонопольный орган выдал компании предписание о необходимости внесения изменений в ценовую политику. Но она решила оспорить его в суде и проиграла спор. Теперь ей грозит административный штраф», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина и дизельного топлива. В среднем литр бензина подорожал на семь копеек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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