«Дочка» «ЛУКОЙЛа» проиграла суд по завышенным ценам на бензин

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ходе проверки антимонопольным ведомством было установлено, что «дочка» Лукойла повышала цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на своих АЗС в Пермском крае. В то время как, биржевые цены на нефтепродукты в наоборот шли на спад.
«Антимонопольный орган выдал компании предписание о необходимости внесения изменений в ценовую политику. Но она решила оспорить его в суде и проиграла спор. Теперь ей грозит административный штраф», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина и дизельного топлива. В среднем литр бензина подорожал на семь копеек.
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