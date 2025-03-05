05 марта 2025

На пермяка завели уголовное дело за посты с запрещенной символикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вел собственный telegram-канал
Мужчина вел собственный telegram-канал Фото:

В Чернушке следователи СК России возбудили уголовное дело (по части 1 статьи 282.4) в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в демонстрации символики экстремистских организаций.

«Подозреваемый, публично демонстрировал фотографии с изображением экстремисткой символики. Следователи провели обыск, изъяли предметы, подтверждающее его причастность к совершенному преступлению. Допрошены свидетели, очевидцы и сам фигурант. Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале. 

Молодой человек ранее отбывал наказание за совершение разбойного нападения. После освобождения он продолжил заниматься незаконной деятельностью. В краевом МВД уточняют, что мужчина публиковал посты в собственном telegram-канале. Его задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму.

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В Чернушке следователи СК России возбудили уголовное дело (по части 1 статьи 282.4) в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в демонстрации символики экстремистских организаций. «Подозреваемый, публично демонстрировал фотографии с изображением экстремисткой символики. Следователи провели обыск, изъяли предметы, подтверждающее его причастность к совершенному преступлению. Допрошены свидетели, очевидцы и сам фигурант. Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.  Молодой человек ранее отбывал наказание за совершение разбойного нападения. После освобождения он продолжил заниматься незаконной деятельностью. В краевом МВД уточняют, что мужчина публиковал посты в собственном telegram-канале. Его задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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