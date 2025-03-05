На пермяка завели уголовное дело за посты с запрещенной символикой

В Чернушке следователи СК России возбудили уголовное дело (по части 1 статьи 282.4) в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в демонстрации символики экстремистских организаций.
«Подозреваемый, публично демонстрировал фотографии с изображением экстремисткой символики. Следователи провели обыск, изъяли предметы, подтверждающее его причастность к совершенному преступлению. Допрошены свидетели, очевидцы и сам фигурант. Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Молодой человек ранее отбывал наказание за совершение разбойного нападения. После освобождения он продолжил заниматься незаконной деятельностью. В краевом МВД уточняют, что мужчина публиковал посты в собственном telegram-канале. Его задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму.
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