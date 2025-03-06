Главный редактор «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Сергей Смирнов (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск МВД РФ. Об этом стало известно из базы данных розыска.
«Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в базе розыска. Отмечается, что Смирнов подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, за что возбуждено уголовное дело.
Журналист не указывал статус иноагента в своих публикациях. Минимальное наказание за данное нарушение составляет штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы. Ранее он уже получал несколько штрафов за нарушения, связанные с его статусом.
*Медиазона — данное СМИ внесено в реестр СМИ-иноагентов
**Сергей Смирнов — признан иноагентом в РФ
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