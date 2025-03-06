Главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова** объявили в розыск. Скрин

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Смирнова* разыскивают за неисполнение обязанностей иноагента
Смирнова* разыскивают за неисполнение обязанностей иноагента Фото:

Главный редактор «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Сергей Смирнов (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск МВД РФ. Об этом стало известно из базы данных розыска.

«Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в базе розыска. Отмечается, что Смирнов подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, за что возбуждено уголовное дело.

Журналист не указывал статус иноагента в своих публикациях. Минимальное наказание за данное нарушение составляет штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы. Ранее он уже получал несколько штрафов за нарушения, связанные с его статусом.

Карточка Смирнова* с базы розыска
Карточка Смирнова* с базы розыска
Фото:

*Медиазона — данное СМИ внесено в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов — признан иноагентом в РФ

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Главный редактор «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Сергей Смирнов (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск МВД РФ. Об этом стало известно из базы данных розыска. «Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в базе розыска. Отмечается, что Смирнов подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, за что возбуждено уголовное дело. Журналист не указывал статус иноагента в своих публикациях. Минимальное наказание за данное нарушение составляет штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы. Ранее он уже получал несколько штрафов за нарушения, связанные с его статусом. *Медиазона — данное СМИ внесено в реестр СМИ-иноагентов **Сергей Смирнов — признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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