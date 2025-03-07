В Перми пройдет новый кинофестиваль о заводах

В Перми пройдет фестиваль «ПРОМетей», посвященный индустриальному кино. Как сообщили инициаторы, он состоится в январе 2026 года.
«Новый кинофестиваль впервые пройдет в Перми в 2026 году. Это будет фестиваль индустриального кино, и называться он будет ПРОМетей», — сообщает Пермская кинокомиссия в Telegram. Индустриальное кино рассказывает о промышленности, заводах, инженерах и других профессионалов промышленной сферы.
Официально о создании фестиваля заявили сегодня на Международном фестивале кинодебютов «Дух огня». Продюсерами «ПРОМетея» стали директор Пермской кинокомиссии Алена Семерикова и директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.
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