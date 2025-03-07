В Свердловской области подорожало молоко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильнее всего выросла стоимость ультрапастеризованного молока
Сильнее всего выросла стоимость ультрапастеризованного молока Фото:

В период с 24 февраля по 3 марта в Свердловской области подорожали пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детей и ультрапастеризованное молоко. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. 

Так, средняя стоимость литра пастеризованного молока увеличилась до 91,97 рубля. Еще неделю назад его можно было купить за 90,23 рубля в среднем. Ультрапастеризованное молоко выросло в цене на 0,67% — до 121,26 рубля. Молочные сухие смеси для детей в отчетный период в среднем продавали за 1267,79 рубля (+0,41%). 

За неделю подешевели сыр (до 939,02 рубля в среднем за килограмм), творог (до 496,86 рубля), сливочное масло (до 1203,32 рубля за килограмм). Сметана подешевела на 0,43% и стала стоить 344,39 рубля в среднем.   

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с 24 февраля по 3 марта в Свердловской области подорожали пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детей и ультрапастеризованное молоко. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.  Так, средняя стоимость литра пастеризованного молока увеличилась до 91,97 рубля. Еще неделю назад его можно было купить за 90,23 рубля в среднем. Ультрапастеризованное молоко выросло в цене на 0,67% — до 121,26 рубля. Молочные сухие смеси для детей в отчетный период в среднем продавали за 1267,79 рубля (+0,41%).  За неделю подешевели сыр (до 939,02 рубля в среднем за килограмм), творог (до 496,86 рубля), сливочное масло (до 1203,32 рубля за килограмм). Сметана подешевела на 0,43% и стала стоить 344,39 рубля в среднем.   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...