В Свердловской области подорожало молоко

В период с 24 февраля по 3 марта в Свердловской области подорожали пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детей и ультрапастеризованное молоко. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
Так, средняя стоимость литра пастеризованного молока увеличилась до 91,97 рубля. Еще неделю назад его можно было купить за 90,23 рубля в среднем. Ультрапастеризованное молоко выросло в цене на 0,67% — до 121,26 рубля. Молочные сухие смеси для детей в отчетный период в среднем продавали за 1267,79 рубля (+0,41%).
За неделю подешевели сыр (до 939,02 рубля в среднем за килограмм), творог (до 496,86 рубля), сливочное масло (до 1203,32 рубля за килограмм). Сметана подешевела на 0,43% и стала стоить 344,39 рубля в среднем.
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