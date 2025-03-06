В Сестрорецке мужчина на снегоходе провалился под лед

На Сестрорецком Разливе в Ленинградской области мужчина на снегоходе провалился под лед. Провалившийся оказался судьей соревнований по парусному спорту. Об этом стало журналистам, находящимся на месте событий.
«Человек на снегоходе провалился под лед на Сестрорецком Разливе. На озере проходили соревнования по парусному спорту», — пишет telegram-канал «78».
Лед не выдержал веса транспортного средства и человека, в результате чего мужчина оказался в воде. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшего из воды. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов сейчас выясняют обстоятельства случившегося.
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