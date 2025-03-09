В ХМАО подростки обрили налысо школьника после конфликта

В Нижневартовске (ХМАО) группа парней побрила подростка налысо и якобы избила его за то, что он зашел в их общежитие и распивал алкоголь в подъезде. Полиция начала проверку.
«Сначала были оскорбления, потом начали бить по лицу и голове ладошками, чтобы никаких синяков не оставалось. Били все сразу впятером. Сын пытался дать отпор. А потом эти подростки решили подстричь сына налысо, им не понравилась его длина волос», — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
Однако источник агентства в силовых структурах опроверг, что мальчика избили и насильно остригли. По словам инсайдера, подросток гулял вместе с девочками, они распивали алкоголь и решили зайти погреться в один из подъездов, где столкнулись с ребятами постарше.
«Те, увидев в руках младшего пиво, возмутились и стали читать ему нотации за ЗОЖ. В ходе разговора мальчик (2011 года рождения) пообещал больше не пить и в подтверждение своим словам сказал, что подстрижется налысо. Тогда один из старших позвонил знакомому, который живет в этом подъезде, и попросил вынести триммер. Знакомый вышел, принес триммер и стал наблюдать за процессом. Никто никого не бил» — рассказал источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. В ведомстве агентству сообщили, что по инциденту проводится проверка. Представитель несовершеннолетнего, который стриг подростка, оштрафован по административной статье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!