10 марта 2025

В Челябинской области запретили импорт капусты и салата из Узбекистана и Ирана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинскую область не пустили восемь машин с капустой и одну с салатом
В Челябинскую область не пустили восемь машин с капустой и одну с салатом Фото:

В Челябинскую область запретили ввозить восемь машин с капустой и одну — с салатом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, капуста была с ненадлежащей маркировкой или вовсе без нее.

«При обязательном фитосанитарном контроле выяснилось, что у 157 тонн капусты в маркировке не указана страна-отправитель. При этом 22,6 тонны капусты вообще не имели маркировки. Вся капуста узбекского происхождения», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

Иранский салат «Айсберг» весом 12,5 тонны перегрузили в Узбекистане. Но обязательный реэкспортный фитосанитарный сертификат оформлять не стали. В результате перевозчиков надзорные органы привлекли к административной ответственности. Поимку грузов на складе временного содержания в Челябинске осуществили во взаимодействии с сотрудниками челябинской таможни.

Вся капуста поступила из Узбекистана
Вся капуста поступила из Узбекистана
Фото:

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В Челябинскую область запретили ввозить восемь машин с капустой и одну — с салатом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, капуста была с ненадлежащей маркировкой или вовсе без нее. «При обязательном фитосанитарном контроле выяснилось, что у 157 тонн капусты в маркировке не указана страна-отправитель. При этом 22,6 тонны капусты вообще не имели маркировки. Вся капуста узбекского происхождения», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. Иранский салат «Айсберг» весом 12,5 тонны перегрузили в Узбекистане. Но обязательный реэкспортный фитосанитарный сертификат оформлять не стали. В результате перевозчиков надзорные органы привлекли к административной ответственности. Поимку грузов на складе временного содержания в Челябинске осуществили во взаимодействии с сотрудниками челябинской таможни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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