В Челябинскую область запретили ввозить восемь машин с капустой и одну — с салатом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, капуста была с ненадлежащей маркировкой или вовсе без нее.
«При обязательном фитосанитарном контроле выяснилось, что у 157 тонн капусты в маркировке не указана страна-отправитель. При этом 22,6 тонны капусты вообще не имели маркировки. Вся капуста узбекского происхождения», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
Иранский салат «Айсберг» весом 12,5 тонны перегрузили в Узбекистане. Но обязательный реэкспортный фитосанитарный сертификат оформлять не стали. В результате перевозчиков надзорные органы привлекли к административной ответственности. Поимку грузов на складе временного содержания в Челябинске осуществили во взаимодействии с сотрудниками челябинской таможни.
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