Ученик СУНЦ УрФУ рассказал о первых симптомах у заразившихся опасной инфекцией

У заразившихся учеников СУНЦ УрФУ была слабость, температура и тошнота

12 марта 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

Студентов начали увозить в больницу уже вечером 11 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции Первое, что чувствовали заразившиеся гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ, — слабость и повышение температуры. За этими симптомами следовала тошнота, после чего учеников госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал один из студентов. «К 23:00 11 марта пару человек уже уехали. Самый пик произошел в момент с 23:00 до 09:00, тогда увезли больше всего людей. У них была температура, слабость, тошнота. После первых признаков заражения учеников сразу же увозили», — сказал собеседник. Он пояснил, что не заметил изменений в питании, хотя в январе в учреждении поменялся поставщик. «Вчера на обед кормили картофельным пюре и котлетами. Все было как обычно: чистые тарелки, ложки и вилки», — подчеркнул ученик. О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первое, что чувствовали заразившиеся гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ, — слабость и повышение температуры. За этими симптомами следовала тошнота, после чего учеников госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал один из студентов. «К 23:00 11 марта пару человек уже уехали. Самый пик произошел в момент с 23:00 до 09:00, тогда увезли больше всего людей. У них была температура, слабость, тошнота. После первых признаков заражения учеников сразу же увозили», — сказал собеседник. Он пояснил, что не заметил изменений в питании, хотя в январе в учреждении поменялся поставщик. «Вчера на обед кормили картофельным пюре и котлетами. Все было как обычно: чистые тарелки, ложки и вилки», — подчеркнул ученик. О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.