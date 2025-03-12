Ученик СУНЦ УрФУ рассказал о первых симптомах у заразившихся опасной инфекцией

Первое, что чувствовали заразившиеся гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ, — слабость и повышение температуры. За этими симптомами следовала тошнота, после чего учеников госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал один из студентов.
«К 23:00 11 марта пару человек уже уехали. Самый пик произошел в момент с 23:00 до 09:00, тогда увезли больше всего людей. У них была температура, слабость, тошнота. После первых признаков заражения учеников сразу же увозили», — сказал собеседник.
Он пояснил, что не заметил изменений в питании, хотя в январе в учреждении поменялся поставщик. «Вчера на обед кормили картофельным пюре и котлетами. Все было как обычно: чистые тарелки, ложки и вилки», — подчеркнул ученик.
О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!