Вашингтон планирует сегодня связаться с Москвой и передать информацию об итогах встречи с украинской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы свяжемся с Россией сегодня», — сказал Рубио журналистами во время визита в Ирландию. Его слова приводит газета Independent. Он также добавил, что США намерены напрямую донести до России информацию о том, что Украина готова прекратить боевые действия и начать немедленные переговоры о прекращении конфликта.
Вчера, 11 марта, в Саудовской Арави прошли переговоры Украины и США. По итогам встречи украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к завершению боевых действий и поддержал инициативу Соединенных Штатов о прекращении огня на период 30 дней. В свою очередь, США обязались возобновить обмен разведывательной информацией и предоставить Украине необходимую поддержку в вопросах безопасности.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам встречи сообщил, что Россию проинформируют о готовности Украины к прекращению огня. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил надежду на согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня и приостановку боевых действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в Москве тщательно изучаются заявления американской и украинской сторон.
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