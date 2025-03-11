«Угрожали интимом и обрили голову»: в ХМАО жертву буллинга выставляют виновником подросткового конфликта

В Нижневартовске (ХМАО) мать 13-летнего школьника, ставшего жертвой буллинга в подъезде, пожаловалась на то, что ее сына пытаются сделать виновником и провокатором нападения на него банды парней постарше. Женщина заявила URA.RU, что считает, что следователь полиции в материалах проверки занижает число участников инцидента. Также из документов пропала информация о вымогательстве денег и травмах ее ребенка, которого после резонанса в соцсетях, внезапно обвинили в пьянстве.
«Месяц назад на моего ребенка напали в подъезде группа подростков постарше, им, как говорит сын, на вид 16-17 лет. Как только сын вошел в подъезд, у него сразу же забрали телефон, чтобы посмотреть, есть ли деньги на карте. А когда увидели, что там всего 62 рубля, отобрали перчатки. Все это было на глазах у девочек-одноклассниц моего ребенка. Потом его насильно затащили на девятый этаж общежития и издевались — били по щекам, по ушам, затем один из подростков (по всей видимости, он живет в этом подъезде) принес машинку. Всей толпой его держали, брили, а когда батарейка села, достали ножницы. Сын говорит, что ему предлагали на выбор: <...> (насильственные действия сексуального характера) или побрить его налысо. Он кричал, что не хочет ни того, ни другого. На шум вышла соседка и спугнула нападавших. Мы обратились в детскую окружную больницу, зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, но все это не учли в материалах дела. И в ответ моего же ребенка публично обвинили в том, что он якобы пришел в подъезд с пивом и напоил одноклассниц», — поделилась мама школьника.
По словам женщины, ее ребенок пострадал 11 февраля. Но за это время уголовное дело не было возбуждено. Когда же она позвонила следователю нижневартовского ГОМ-1 Алине Рахимовой, которая проводила проверку, та в ответ заблокировала заявительницу. «Мы пошли в полицию в тот же день, когда на сына напали. В тот же день обращались в больницу. Нигде не указано, что мой ребенок выпивал. Зато в заключении есть диагноз и обстоятельства — „избит в подъезде“. Правоохранительные органы на этот факт не отреагировали. Зато число напавших внезапно уменьшилось — одного светловолосого парня, тезку моего сына, который живет в том же районе где произошел инцидент, не приобщили к делу. Всего в проверке фигурирует четверо, а было их или пять или шесть», — заявила журналистам мать пострадавшего.
Женщина дополнительно сообщила, что ее ребенок был смертельно напуган. «Парни, которые издевались над ним, гораздо старше и крупнее. Он был единственный мальчик из своей компании. Ребенок говорит, что конфликт начался, когда он вошел в подъезд погреться, но его стрижка и одежда не понравились парням, которые там стояли. Увидев, как его лупят по щекам, одноклассница почувствовала себя плохо. И тогда агрессоры взяли моего сына и пошли с ним в ближайший магазин, чтобы он на последние 62 рубля купил девочке воды. Но когда они пытались напоить ее, воду пролили на одного из той компании подростков, и в итоге конфликт дошел до того, что сына повели наверх. Потом уже, когда его насильно постригли и вышла соседка, один из этих ребят отвел его в сторону, требуя, чтобы сын не заявлял в полицию», — уточнила мама школьника.
Родители пострадавшего говорят, что их сыну в полиции на допросе показали видео, где его якобы добровольно бреют и где в конце он жмет руку агрессору. «На видео нет звука, и когда сына спросили в ГОМ, почему все закончилось рукопожатием, он пояснил, что в этот самый момент обидчик требовал это сделать на публику и не обращаться в полицию. По-другому поступить запуганный ребенок просто не мог», — добавила мама. По ее словам, эти кадры, где бреют ее ребенка, ей как законному представителю не почему-то не демонстрировались.
По ее мнению, сына оговорили перед силовиками напавшие на него подростки. При этом, в городском telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» под жалобой матери мальчика появились комментарии от автора с никнеймом «Регина Регина». Именно этот автор заявляет о наличии пива в компании младшеклассников. Также автор пишет, что один из напавших — ее сын и публично раскрывает неизвестные подробности о диагнозах детей. «Получается, у кого-то из родителей этих парней есть полный доступ к материалам дела», — предполагает мама пострадавшего мальчика.
«Регина Регина» тем временем публикует агрессивные комментарии в адрес женщины, чей сын пострадал в этой ситуации. «Слушай, ты, шкура. Выбирай выражения. Есть вопросы — приезжай на Омскую, 62 и в глаза говори, а не сиди, не тыкай. Это дети и могло случиться всякое. Вы детьми не были? Я его не оправдываю, но и вы говорите всю правду, а не так, чтобы потерпевшего оправдывать. Почему сразу не проговорили по поводу сексуального домогательства?» — пишет автор. Корреспондент попытался связаться с ней в переписке, однако на момент публикации материала ответ не был получен.
Мать пострадавшего мальчика передала в редакцию результаты обследования. Документы информацию о том, что подросток получил сотрясение мозга, подтверждают. При этом, факт избиения, как говорят родители, в материалах не фигурирует. «Сына хлестали по ушам, по щекам — он был весь красный. Ощущение, что били специально, чтобы не оставлять следов», — предполагает женщина. Дозвониться до свидетельницы, которая вызвала полицию и снимала видео, и до следователя Рахимовой на момент публикации новости не удалось.
Источник в силовых структурах округа уточнил, что в деле действительно фигурируют четыре человека. «Это двое парней 2009 года рождения, один 19-летний и еще один, который и принес триммер. Это житель подъезда, где произошло нападение, он родился в 2001-м, и ему 23 или 24 года. Все они проживают на улицах Мира, Жукова и Ленина. Никого с Омской, 62 в материалах проверки нет. Вероятно, где-то действительно есть источник, сливающий информацию. Данные о детях были доступны силовикам и комитету по делам о несовершеннолетних администрации города», — уточнил информатор.
В пресс-службе УМВД ХМАО прокомментировали, что наказание пока понесла только мать одного из несовершеннолетних агрессоров — ее привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию, штраф 100 до 500 рублей). «Судебно-медицинская экспертиза еще идет, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.
Мать школьника обратилась к уполномоченному по правам ребенка в ХМАО Людмиле Низамовой. Из аппарата омбудсмена пришел ответ, что инцидент уже находится у нее на контроле. Также родители пострадавшего мальчика намерены обратиться в прокуратуру.
Ранее URA.RU сообщало, что мальчика обрили в подъезде насильно. При этом, по одной из версий, несовершеннолетние подростки якобы наказали его за то, что он распивал пиво в подъезде. В такой же подаче этот инцидент был преподнесен окружному руководству. УМВД по ХМАО начало проверку всех обстоятельств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!