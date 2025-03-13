В Челябинской области пилят и взрывают лед

На реках Ашинского района Челябинской области 14 марта начнется распиловка льда. Также в рамках подготовки к паводку проведут взрывные работы.
«Специалисты разметят лед на квадраты и с помощью пил сделают прорези. Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты. Также запланированы взрывные работы на реках, чтобы не допустить подтопления жилых территорий в период паводка», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал».
Кроме того, специалисты проводят чернение льда. На поверхность рассыпают уголь, песок или торф. Под лучами солнца это приводит к ускорению процесса таяния.
Противопаводковые мероприятия начались и в других территориях области. Они позволят паводковым водам пройти по рекам без заторов.
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