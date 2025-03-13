13 марта 2025

В Челябинской области пилят и взрывают лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Лед режут на квадраты, чтобы он ломался на мелкие фрагменты
Лед режут на квадраты, чтобы он ломался на мелкие фрагменты Фото:

На реках Ашинского района Челябинской области 14 марта начнется распиловка льда. Также в рамках подготовки к паводку проведут взрывные работы.

«Специалисты разметят лед на квадраты и с помощью пил сделают прорези. Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты. Также запланированы взрывные работы на реках, чтобы не допустить подтопления жилых территорий в период паводка», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал».

Кроме того, специалисты проводят чернение льда. На поверхность рассыпают уголь, песок или торф. Под лучами солнца это приводит к ускорению процесса таяния.

Противопаводковые мероприятия начались и в других территориях области. Они позволят паводковым водам пройти по рекам без заторов.

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На реках Ашинского района Челябинской области 14 марта начнется распиловка льда. Также в рамках подготовки к паводку проведут взрывные работы. «Специалисты разметят лед на квадраты и с помощью пил сделают прорези. Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты. Также запланированы взрывные работы на реках, чтобы не допустить подтопления жилых территорий в период паводка», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал». Кроме того, специалисты проводят чернение льда. На поверхность рассыпают уголь, песок или торф. Под лучами солнца это приводит к ускорению процесса таяния. Противопаводковые мероприятия начались и в других территориях области. Они позволят паводковым водам пройти по рекам без заторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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