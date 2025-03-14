Под Екатеринбургом ограничат движение на двух федеральных трассах

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Участки сузят на девять часов
Участки сузят на девять часов Фото:

На нескольких участках трассы М-5 «Урал» и на 17-м километре Тюменского тракта 15 марта на девять часов ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На М-5 „Урал“ возле Сысерти (158-й, 159-й, 167-й, 168-й километры) с 09:00 до 18:00 будут вести дорожные работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга открыто по одной полосе», — пояснили дорожники. На трассе P-351 возле поселка Исток введут аналогичное ограничение на время ремонта барьера.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На нескольких участках трассы М-5 «Урал» и на 17-м километре Тюменского тракта 15 марта на девять часов ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На М-5 „Урал“ возле Сысерти (158-й, 159-й, 167-й, 168-й километры) с 09:00 до 18:00 будут вести дорожные работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга открыто по одной полосе», — пояснили дорожники. На трассе P-351 возле поселка Исток введут аналогичное ограничение на время ремонта барьера. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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