Под Екатеринбургом ограничат движение на двух федеральных трассах

На нескольких участках трассы М-5 «Урал» и на 17-м километре Тюменского тракта 15 марта на девять часов ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На М-5 „Урал“ возле Сысерти (158-й, 159-й, 167-й, 168-й километры) с 09:00 до 18:00 будут вести дорожные работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга открыто по одной полосе», — пояснили дорожники. На трассе P-351 возле поселка Исток введут аналогичное ограничение на время ремонта барьера.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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