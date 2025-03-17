В Челябинске чемпиона России назначат новым директором спортшколы

В Челябинске 18 марта будет назначен новый директор спортшколы №10. Им станет чемпион России и заслуженный мастер спорта Василий Теплоухов. Прежний руководитель, Александр Орехов, станет замдиректора по спортивной части, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«В рамках реорганизации образовательного и тренировочного процесса в спортивной школе № 10 принято решение о смене директора и назначении на этот пост заслуженного мастера спорта Василия Теплоухова. При этом, учитывая многолетний руководящий и хозяйственный опыт, а также опыт взаимодействия с региональными и общероссийскими спортивными Федерациями, Александру Орехову, который возглавлял школу несколько лет, предложена должность заместителя директора по спортивной работе», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе горадминистрации рассказали, что за последние пять лет в спортшколе № 10 по спортивной борьбе и самбо отмечается спад в главных критериях, которые могут говорить о результативности руководящего состава. Снизилось количество обучающихся, воспитанники не занимают призовых мест на соревнованиях и чемпионатах, показывая на них низкие результаты, не включаются в состав сборных команд России. За последние два года звание мастера спорта России не присвоено ни одному воспитаннику школы. Это значит, что главные цели любого спортивного учреждения — увеличение числа воспитанников, присвоение им разрядов и званий, а также результаты, которые они показывают на состязаниях — не достигаются.
«Никаких других кадровых решений, особенно в части тренерского состава, не принималось и не будет приниматься. Также не стоят вопросы об отчислении воспитанников школы», — заверили в пресс-службе мэрии.
Теплоухов — российский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта России (2011), чемпион России (2007), двукратный обладатель кубка мира, призер чемпионатов мира (2005) и Европы (2007).
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