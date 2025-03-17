Дзюба станет капитаном сборной России, но есть нюанс

Футболист Артем Дзюба станет капитаном сборной России, но только на один матч — с Гренадой. Об этом сообщает Baza. Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо».
«Артем Дзюба станет капитаном сборной России на матче с Гренадой. По словам источников, именно форвард „Акрона“ выведет команду на матч с островным государством», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свои данные.
В среду, 19 марта, состоится футбольный матч между сборной России и командой Гренады. Встреча пройдет на московском стадионе «Динамо». Начало игры запланировано на 20:00. Изначально предполагалось, что этот матч станет прощальным для футболиста Артема, однако теперь ходят слухи о возможности его участия в следующей игре против сборной Замбии.
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