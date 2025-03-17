Дзюба станет капитаном сборной России, но есть нюанс

Baza: Артем Дзюба станет капитаном команды во время матча с Гренадой
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Артем Дзюба станет капитаном сборной России, но только на один матч, пишет Baza
Артем Дзюба станет капитаном сборной России, но только на один матч, пишет Baza Фото:

Футболист Артем Дзюба станет капитаном сборной России, но только на один матч — с Гренадой. Об этом сообщает Baza. Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо».

«Артем Дзюба станет капитаном сборной России на матче с Гренадой. По словам источников, именно форвард „Акрона“ выведет команду на матч с островным государством», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свои данные. 

В среду, 19 марта, состоится футбольный матч между сборной России и командой Гренады. Встреча пройдет на московском стадионе «Динамо». Начало игры запланировано на 20:00. Изначально предполагалось, что этот матч станет прощальным для футболиста Артема, однако теперь ходят слухи о возможности его участия в следующей игре против сборной Замбии.

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Футболист Артем Дзюба станет капитаном сборной России, но только на один матч — с Гренадой. Об этом сообщает Baza. Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо». «Артем Дзюба станет капитаном сборной России на матче с Гренадой. По словам источников, именно форвард „Акрона“ выведет команду на матч с островным государством», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свои данные.  В среду, 19 марта, состоится футбольный матч между сборной России и командой Гренады. Встреча пройдет на московском стадионе «Динамо». Начало игры запланировано на 20:00. Изначально предполагалось, что этот матч станет прощальным для футболиста Артема, однако теперь ходят слухи о возможности его участия в следующей игре против сборной Замбии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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