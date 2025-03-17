17 марта 2025

В Перми топ-менеджер фирмы умер во время разговора с заказчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину
Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину Фото:

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование причин смерти работника ООО «Фобос». Заместитель директора этой компании умер во время общения с заказчиком.

«Утром, 17 марта, заместитель директора по производству, согласовывая с заказчиком документацию, потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи после проведения необходимых мероприятий по реанимации констатировала смерть работника, 1956 года рождения», — сообщается на сайте инспекции труда в Пермском крае.

Причины смерти заместителя директора установит специально созданная для этого комиссия. Она проведет анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, проверит соблюдение режима труда и отдыха. Также ей будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расследуется гибель упаковщика карандашей. Мужчина скончался сразу после рабочей смены на производстве.

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Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование причин смерти работника ООО «Фобос». Заместитель директора этой компании умер во время общения с заказчиком. «Утром, 17 марта, заместитель директора по производству, согласовывая с заказчиком документацию, потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи после проведения необходимых мероприятий по реанимации констатировала смерть работника, 1956 года рождения», — сообщается на сайте инспекции труда в Пермском крае. Причины смерти заместителя директора установит специально созданная для этого комиссия. Она проведет анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, проверит соблюдение режима труда и отдыха. Также ей будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расследуется гибель упаковщика карандашей. Мужчина скончался сразу после рабочей смены на производстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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