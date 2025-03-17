В Перми топ-менеджер фирмы умер во время разговора с заказчиком

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование причин смерти работника ООО «Фобос». Заместитель директора этой компании умер во время общения с заказчиком.
«Утром, 17 марта, заместитель директора по производству, согласовывая с заказчиком документацию, потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи после проведения необходимых мероприятий по реанимации констатировала смерть работника, 1956 года рождения», — сообщается на сайте инспекции труда в Пермском крае.
Причины смерти заместителя директора установит специально созданная для этого комиссия. Она проведет анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, проверит соблюдение режима труда и отдыха. Также ей будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы.
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