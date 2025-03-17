На пермском заводе после смены умер упаковщик карандашей

В Пермском крае расследует гибель укладчика-упаковщика карандаша. 49-летний мужчина скончался после рабочей смены.
«Мужчина работал в ООО „Пермская лесопромышленная компания“ в Гремячинске. Утром 17 марта его нашли без признаков жизни в мужской раздевалке. Уточняется, что в лесопромышленном производстве „карандашами“ называют цилиндрические отходы фанерного производства», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте.
Сейчас формируется специальная комиссия для установления причин его гибели. Будут подняты документы, из которых станет понятен его режим труда и отдыха. Параллельно точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. В случае выявления нарушений трудового законодательства, работодателю грозит административная ответственность.
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