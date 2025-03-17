На пермском заводе после смены умер упаковщик карандашей

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Мужчину обнаружили без признаков жизни в раздевалке
Мужчину обнаружили без признаков жизни в раздевалке Фото:

В Пермском крае расследует гибель укладчика-упаковщика карандаша. 49-летний мужчина скончался после рабочей смены.

«Мужчина работал в ООО „Пермская лесопромышленная компания“ в Гремячинске. Утром 17 марта его нашли без признаков жизни в мужской раздевалке. Уточняется, что в лесопромышленном производстве „карандашами“ называют цилиндрические отходы фанерного производства», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте.

Сейчас формируется специальная комиссия для установления причин его гибели. Будут подняты документы, из которых станет понятен его режим труда и отдыха. Параллельно точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. В случае выявления нарушений трудового законодательства, работодателю грозит административная ответственность.

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В Пермском крае расследует гибель укладчика-упаковщика карандаша. 49-летний мужчина скончался после рабочей смены. «Мужчина работал в ООО „Пермская лесопромышленная компания“ в Гремячинске. Утром 17 марта его нашли без признаков жизни в мужской раздевалке. Уточняется, что в лесопромышленном производстве „карандашами“ называют цилиндрические отходы фанерного производства», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте. Сейчас формируется специальная комиссия для установления причин его гибели. Будут подняты документы, из которых станет понятен его режим труда и отдыха. Параллельно точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. В случае выявления нарушений трудового законодательства, работодателю грозит административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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