МИД Украины заявил о завершении СВО в этом году

Киев намерен завершить специальную военную операцию (СВО) до конца текущего года. По словам главы МИД страны Андрея Сибиги, установление мира на Украине зависит от позиции России.
«Мне кажется, сейчас набран очень хороший дипломатический темп, который позволяет быстро преодолевать и преграды, и достигать конкретных результатов. Потому что Украина, как никто в мире, стремится завершить [этот конфликт] в этом году», — заявил Сибига. Его слова передает «РБК-Украина».
Ранее делегации США и Украины встретились в Джидду (Саудовская Аравия). В ходе переговоров глава Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Вашингтона по приостановке огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия, только если будет достигнут долгосрочный мир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.