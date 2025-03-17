Силовики ХМАО возбудили дело на парней, которые обрили сверстника

В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» на парней, которые избили и обрили подростка в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье „хулиганство“, совершенное группой лиц». В деле уже проходит трое фигурантов», — рассказал источник.
Информацию агентству подтвердили в следственном комитете региона. О конфликте следователям стало известно из СМИ.
«В рамках расследования следователями следственного отдела по городу Нижневартовск будут проверены все опубликованные в СМИ сведения. В том числе о возможном вымогательстве и участии в хулиганских действиях других лиц из компании нападавших», — рассказали URA.RU в следственном комитете.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовске на 13-летнего школьника в подъезде напали парни постарше. Они избили его и обрили голову якобы за то, что он распивал алкоголь и спаивал одноклассниц, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.
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