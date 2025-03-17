17 марта 2025

Силовики ХМАО возбудили дело на парней, которые обрили сверстника

В ХМАО парням, которые избили и обрили подростка, грозит статья за хулиганство
© Служба новостей «URA.RU»
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Банде хулиганов грозит уголовная ответственность за нападение на подростка в Нижневартовске
Банде хулиганов грозит уголовная ответственность за нападение на подростка в Нижневартовске Фото:

В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» на парней, которые избили и обрили подростка в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье „хулиганство“, совершенное группой лиц». В деле уже проходит трое фигурантов», — рассказал источник.

Информацию агентству подтвердили в следственном комитете региона. О конфликте следователям стало известно из СМИ.

«В рамках расследования следователями следственного отдела по городу Нижневартовск будут проверены все опубликованные в СМИ сведения. В том числе о возможном вымогательстве и участии в хулиганских действиях других лиц из компании нападавших», — рассказали URA.RU в следственном комитете.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске на 13-летнего школьника в подъезде напали парни постарше. Они избили его и обрили голову якобы за то, что он распивал алкоголь и спаивал одноклассниц, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

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В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» на парней, которые избили и обрили подростка в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье „хулиганство“, совершенное группой лиц». В деле уже проходит трое фигурантов», — рассказал источник. Информацию агентству подтвердили в следственном комитете региона. О конфликте следователям стало известно из СМИ. «В рамках расследования следователями следственного отдела по городу Нижневартовск будут проверены все опубликованные в СМИ сведения. В том числе о возможном вымогательстве и участии в хулиганских действиях других лиц из компании нападавших», — рассказали URA.RU в следственном комитете. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске на 13-летнего школьника в подъезде напали парни постарше. Они избили его и обрили голову якобы за то, что он распивал алкоголь и спаивал одноклассниц, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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