День весеннего равноденствия и Павел Капельник: что можно и нельзя делать 20 марта 2025 года

20 марта 2025 года православные христиане отмечают память Павла Препростого, в народном календаре наступает Павел Капельник, а международное сообщество празднует сразу два важных события — День Земли и Международный день счастья. Кроме того, произойдет уникальное астрономическое явление — весеннее равноденствие. Подробнее об истории праздников, их традициях, и о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Православные праздники 20 марта 2025
Память преподобного Павла Препростого
20 марта православная церковь чтит память преподобного Павла Препростого — монаха IV века, ученика святого Антония Великого. Павел получил прозвище «Препростый» за свое простосердечие и незлобивость.
Согласно житию, до принятия монашества Павел был женат. Узнав о неверности супруги, он в возрасте 60 лет оставил мирскую жизнь и ушел в пустыню к преподобному Антонию Великому. Святой Антоний поначалу не принял Павла, сомневаясь в его способности вынести тяготы отшельнической жизни. Однако Павел проявил удивительное упорство — он три дня стоял у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет.
После этого Антоний взял Павла к себе и долго испытывал его терпение и смирение: заставлял выполнять тяжелую работу, соблюдать строгий пост, проводить ночи в молитвах и совершать множество земных поклонов. Выдержав все испытания, Павел получил разрешение жить в отдельной келье.
За годы аскетического подвига преподобный Павел был наделен даром прозорливости и способностью изгонять бесов. По преданию, когда к Антонию Великому привели бесноватого юношу, тот направил его к Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».
В этот день верующие молятся преподобному Павлу о даровании смирения. А также терпения и незлобивости.
Народные праздники 20 марта 2025
Павел Капельник
В народном календаре 20 марта отмечается день Павла Капельника. Это название связано с тем, что к этому времени обычно начинается активное таяние снега и с крыш капает вода — верный признак наступающей весны.
На Руси говорили: «С Павла весна идет». Хотя холод еще чувствовался, о чем свидетельствуют народные поговорки: «С крыш капает, а за нос цапает», «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов», «Весна да осень — на дню погод восемь».
В этот период снежный покров таял все активнее, и нередко с крыш срывались пласты снега и льда. По народному поверью, это падали на землю «грехи тяжкие». Поэтому в день Павла Капельника люди молились перед иконой Божией Матери «Споручница грешных», прося защиты и прощения.
Что можно и нельзя делать 20 марта 2025
Традиции и обычаи: что можно делать
В день Павла Капельника на Руси было принято проявлять особую заботу о детях — их баловали, не ругали и позволяли небольшие шалости. Считалось, что такое отношение поможет детям вырасти любящими и заботливыми.
Хозяйки уделяли особое внимание уборке дома. По традиции в этот день избавлялись от старых вещей — их либо выбрасывали, либо отдавали нуждающимся. Это действие символизировало очищение жилища от накопившейся за зиму негативной энергии.
Вечер 20 марта было принято проводить в кругу семьи. Устраивали общий ужин, старались уделять больше времени родным и близким. Существовало поверье, что любая помощь, оказанная в этот день, вернется сторицей.
Запреты: что делать нельзя
В день Павла Капельника следует избегать конфликтов, чтобы не навлечь на себя длительные проблемы. Ссоры с близкими людьми могут привести к прекращению отношений, а конфликты с коллегами или начальством — к трудностям на работе.
Согласно поверьям, 20 марта не рекомендуется пересаживать домашние растения — они могут не прижиться на новом месте. Также не стоит отказывать людям в помощи и игнорировать их просьбы.
Особенно важно быть ласковыми с детьми в этот день. По народному поверью, если обидеть ребенка на Павла Капельника, он может начать искать утешения у «темных сил».
Приметы на 20 марта 2025
- Если с сосулек закапали капли — год будет урожайным.
- Если небо затянуто облаками, а к ночи становится холодно и проясняется — скоро будут заморозки.
- Прилет жаворонков предвещает теплую весну.
- Появление зябликов говорит о затяжной зиме.
Международные праздники 20 марта 2025
День Земли
20 марта по инициативе ООН во всем мире отмечается День Земли (Earth Day). Интересно, что в календаре международных праздников существует два Дня Земли — 20 марта и 22 апреля. Первый приурочен к дню весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую.
Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена ООН в 1971 году именно потому, что на это время приходится день весеннего равноденствия. В этот момент меняется биологический ритм планеты, она переходит на новый виток развития, происходит пробуждение и обновление природы.
Основателем этого праздника считается американский общественный деятель Джон Мортон, который еще в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников. Став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, посвященный озеленению. Так появился День дерева, который позже перерос в общественное движение.
Современная традиция празднования Дня Земли была заложена американским бизнесменом Джоном Макконеллом, создателем флага Земли. В 1969 году на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды он представил проект этого праздника, который получил поддержку генерального секретаря ООН и других мировых лидеров.
Сегодня День Земли — это всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома. Он объединяет множество различных мероприятий и акций: экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий, посадка деревьев, остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, культурные мероприятия и концерты.
По сложившейся традиции, в рамках Дня Земли в большинстве стран принято в течение одной минуты звонить в Колокол Мира — символ мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов. Первый такой колокол был установлен в 1954 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в память о трагедии японских городов, переживших ядерную бомбардировку.
День весеннего равноденствия
20 марта 2025 года произойдет весеннее равноденствие — уникальное астрономическое явление, которое научным языком определяется как момент, когда «центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». Проще говоря, в этот день Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, что солнечные лучи падают отвесно на экватор, и Солнце переходит из южного полушария в северное.
В день весеннего равноденствия во всех странах мира день почти равен ночи — отсюда и происходит название этого астрономического явления. Весеннее равноденствие считается астрономическим началом весны, а промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называется тропическим годом, который сегодня принят для измерения времени.
Интересно, что в тропическом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Из-за этой дробной части равноденствие каждый год приходится на разное время суток, продвигаясь вперед примерно на 6 часов. Хотя обычно весеннее равноденствие происходит в период между 19 и 21 марта, в 2025 году оно выпадает именно на 20 марта.
День весеннего равноденствия имеет огромное культурное значение для многих народов мира. В этот день начинается Новый год у народов, проживающих вдоль Великого шелкового пути: в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.
В древние времена, когда не было календарей, весну определяли по Солнцу, и именно с дня весеннего равноденствия люди отсчитывали начало обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени.
Особое значение этот день имел в языческой культуре. Считалось, что в день весеннего равноденствия в годичном круговороте Весна, символизирующая оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.
Международный день счастья
20 марта также отмечается Международный день счастья (International Day of Happiness), учрежденный ООН в 2012 году резолюцией 66/281. Этот праздник был создан с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей планеты.
По мнению Генеральной Ассамблеи ООН, этот праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. Учредители призывают все страны к «более комплексному, справедливому и сбалансированному подходу к экономическому росту, который способствует обеспечению счастья и благополучия всех народов».
Инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны в Гималаях — Бутана. Жители этого королевства считаются самыми счастливыми людьми в мире благодаря высокому коэффициенту Валового Национального Счастья. Это понятие было введено четвертым королем Бутана и стало частью неофициальной государственной философии страны.
Для оценки благосостояния людей и состояния окружающей среды в 2006 году был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index). А с 2012 года ООН ежегодно выпускает Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), в котором оцениваются 156 стран по шести ключевым факторам: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, доверие к правительству, свобода принятия решений и щедрость.
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