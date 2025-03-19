В Аше энергетики отключают свет из-за паводка

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Энергетики отключают рубильник в районах подтопления
Энергетики отключают рубильник в районах подтопления Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Аше Челябинской области специалисты «Челябэнерго» отключают электричество во избежания поражения током жителей подтопленных паводком поселков. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«В Аше установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне паводка. Подъем воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города, достиг уровня опасных отметок. По заявке МЧС для безопасности жителей энергетики челябинского филиала ввели временные ограничения электроснабжения в населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе «Челябэнерго».

В пресс-службе добавили, что ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, сотрудники предприятия возобновляют подачу электроэнергии потребителям.

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В Аше Челябинской области специалисты «Челябэнерго» отключают электричество во избежания поражения током жителей подтопленных паводком поселков. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба компании. «В Аше установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне паводка. Подъем воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города, достиг уровня опасных отметок. По заявке МЧС для безопасности жителей энергетики челябинского филиала ввели временные ограничения электроснабжения в населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе «Челябэнерго». В пресс-службе добавили, что ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, сотрудники предприятия возобновляют подачу электроэнергии потребителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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