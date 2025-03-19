В Аше энергетики отключают свет из-за паводка

В Аше Челябинской области специалисты «Челябэнерго» отключают электричество во избежания поражения током жителей подтопленных паводком поселков. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба компании.
«В Аше установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне паводка. Подъем воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города, достиг уровня опасных отметок. По заявке МЧС для безопасности жителей энергетики челябинского филиала ввели временные ограничения электроснабжения в населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе «Челябэнерго».
В пресс-службе добавили, что ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. Убедившись в безопасности функционирования оборудования, сотрудники предприятия возобновляют подачу электроэнергии потребителям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!