18 марта 2025

Суд ХМАО отказал в иске банку из-за просроченных платежей по кредиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк не смог вернуть кредит, который выдал югорчанке из-за истечения сроков исковой давности
Банк не смог вернуть кредит, который выдал югорчанке из-за истечения сроков исковой давности Фото:

Урайский городской суд отказал в иске банку «Хоум кредит», который пытался взыскать долги по займу с югорчанки. Судья встал на сторону ответчика и признал, что сроки исковой давности истекли, а значит он не может быть удовлетворен.

Югорчанка в 2014 году взяла кредит на 69 800 рублей под 32,90% годовых. Она должна была выплачивать его до 7 июля 2017 года, однако не делала этого. Банк же попытался получить деньги обратно, но к тому моменту срок исковой давности уже прошел. По закону взыскать долг можно в течение трех лет со дня первой просрочки.

«Суд пришёл к выводу, что заявленный иск не подлежит удовлетворению, поскольку исковые требования предъявлены вне пределов срока исковой давности. В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».

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Урайский городской суд отказал в иске банку «Хоум кредит», который пытался взыскать долги по займу с югорчанки. Судья встал на сторону ответчика и признал, что сроки исковой давности истекли, а значит он не может быть удовлетворен. Югорчанка в 2014 году взяла кредит на 69 800 рублей под 32,90% годовых. Она должна была выплачивать его до 7 июля 2017 года, однако не делала этого. Банк же попытался получить деньги обратно, но к тому моменту срок исковой давности уже прошел. По закону взыскать долг можно в течение трех лет со дня первой просрочки. «Суд пришёл к выводу, что заявленный иск не подлежит удовлетворению, поскольку исковые требования предъявлены вне пределов срока исковой давности. В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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