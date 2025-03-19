Власть «Уральской рублевки» обязали убрать огромную свалку

Сысертский районный суд обязал администрацию Сысертского городского округа рекультивировать мусорный полигон, на котором лежат почти 6,2 тысячи тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Установлено, что на земельном участке между с. Патруши и пос. Бородулино расположен полигон твердых коммунальных отходов, занимающий площадь 1,31 га, на котором размещено 6 195 тысячи тонн мусора», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 2019 года он не эксплуатируется. А теперь администрации за три года его нужно будет убрать.
В ноябре в управлении информполитики заксобрания рассказывали, что регион будет полностью обеспечен инфраструктурой для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2030 году. Например, новый полигон планируют построить под Первоуральском.
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