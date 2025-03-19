Власть «Уральской рублевки» обязали убрать огромную свалку

Администрацию Сысерти обязали убрать полигон с 6,2 тысячи тонн мусора
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон не эксплуатируется с 2019-го
Полигон не эксплуатируется с 2019-го Фото:

Сысертский районный суд обязал администрацию Сысертского городского округа рекультивировать мусорный полигон, на котором лежат почти 6,2 тысячи тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что на земельном участке между с. Патруши и пос. Бородулино расположен полигон твердых коммунальных отходов, занимающий площадь 1,31 га, на котором размещено 6 195 тысячи тонн мусора», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 2019 года он не эксплуатируется. А теперь администрации за три года его нужно будет убрать.

В ноябре в управлении информполитики заксобрания рассказывали, что регион будет полностью обеспечен инфраструктурой для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2030 году. Например, новый полигон планируют построить под Первоуральском.

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Сысертский районный суд обязал администрацию Сысертского городского округа рекультивировать мусорный полигон, на котором лежат почти 6,2 тысячи тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что на земельном участке между с. Патруши и пос. Бородулино расположен полигон твердых коммунальных отходов, занимающий площадь 1,31 га, на котором размещено 6 195 тысячи тонн мусора», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 2019 года он не эксплуатируется. А теперь администрации за три года его нужно будет убрать. В ноябре в управлении информполитики заксобрания рассказывали, что регион будет полностью обеспечен инфраструктурой для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2030 году. Например, новый полигон планируют построить под Первоуральском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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