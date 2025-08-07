В Екатеринбурге внезапно закрылся один из крупнейших ТРЦ: причина

В Екатеринбурге 8 августа закрылся торгово-развлекательный центр «Карнавал», который накануне остался без электричества. Об этом рассказали представители ТРЦ.
«„Карнавал“ временно не работает по техническим причинам», — следует из поста в соцсетях ТРЦ. В беседе с URA.RU пресс-служба комплекса пояснила, что в торгово-развлекательном центре по-прежнему нет света, а сроки восстановления неизвестны.
Пожар, после которого в ТРЦ пропало электричество, случился на Верх-Исетском металлургическом заводе вечером 7 августа. Там загорелись трансформаторы в коллекторе и кабели под высоким напряжением.
