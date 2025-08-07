В Екатеринбурге придумали альтернативный способ празднования Дня города вне суеты и массовых гуляний. С 9 августа запускается фестиваль «ЕКБ Едим Гуляем», где участники смогут познакомиться с историей города и попробовать исторические сеты в лучших ресторанах, поделились с URA.RU организаторы.
«Мы с ресторанами запускаем серию экскурсий, посвященных гастротемам и истории Екатеринбурга. Это авторские маршруты, они касаются разных эпох. У нас, например, Артем Беркович будет рассказывать о кухне Екатеринбурга XIX века. Опирается он при этом на тексты Мамина-Сибиряка. Именно в этих текстах лучше всего отражено, что ела не элита города, а что обычные жители — средний класс и те, кто победнее», — поделился один из авторов проекта Дмитрий Москвин.
Экскурсии пройдут с 9 по 24 августа: по будням они будут проходить вечером, по выходным — днем. Гости экскурсии смогут познакомиться с жизнью и бытом Городка чекистов, изучить Вознесенский проспект, сравнить облик советских построек разных десятилетий, а на прогулке, посвященной Свердловскому рок-клубу, узнать, в каком ресторане начинающий режиссер Алексей Балабанов снимал «Наутилус Помпилиус», и попутно прогуляться под музыку уральских легенд.
В фестивале также участвует 30 ресторанов, в каждом из них создали авторский сет из двух-трех блюд, стоить это будет 1500 рублей. Посещать рестораны после экскурсии не обязательно, а по желанию. «Концепция нашего фестиваля направлена на то, чтобы люди вокруг даты Дня города максимально с интересом отнеслись к тому месту, где живут», — поделилась еще один автор проекта Елена Сальник.
