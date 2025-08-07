Вылеты задержали 8 августа
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 8 августа перенесли четыре рейса авиакомпании Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, задержаны рейсы WZ-1017 в Сургут, WZ-1097 в Астану, WZ-1153 в Баку и WZ-1405 в Геленджик. Вылеты перенесли от часа вплоть до 15 часов.
Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!