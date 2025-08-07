07 августа 2025

В аэропорту Екатеринбурга массово задерживаются рейсы одной авиакомпании. Скрин

В аэропорту Екатеринбурга задержали четыре рейса авиакомпании Red Wings
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылеты задержали 8 августа
Вылеты задержали 8 августа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 8 августа перенесли четыре рейса авиакомпании Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, задержаны рейсы WZ-1017 в Сургут, WZ-1097 в Астану, WZ-1153 в Баку и WZ-1405 в Геленджик. Вылеты перенесли от часа вплоть до 15 часов.

Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 8 августа перенесли четыре рейса авиакомпании Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, задержаны рейсы WZ-1017 в Сургут, WZ-1097 в Астану, WZ-1153 в Баку и WZ-1405 в Геленджик. Вылеты перенесли от часа вплоть до 15 часов. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...