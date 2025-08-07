07 августа 2025

«Стянули одежду»: в Екатеринбурге раскрыли жестокое убийство пары, совершенное в «нулевых»

В Екатеринбурге мужчину обвинили в двойном убийстве, совершенное в 2003 году
© Служба новостей «URA.RU»
Двойное убийство случилось в январе 2003 года
Двойное убийство случилось в январе 2003 года Фото:

В Екатеринбурге 43-летнего мужчину обвинили в жестоком убийстве молодой пары, которое он совершил совместно со знакомым в январе 2003 года. Во время застолья они забили собутыльника, а потом расправились с его сожительницей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поочередно нанесли потерпевшему не менее шести ударов руками и ногами в область головы, туловища и шеи. Используя электрический паяльник, подключенный к электрической сети, соучастники стянули одежду с потерпевшего, неоднократно приложили к телу потерпевшего нагревательный элемент», — пояснили там.

После избиения и продолжительных пыток потерпевший скончался. Чтобы избавиться от очевидцев преступления, двое мужчин набросились на сожительницу погибшего и задушили ее шнуром. Затем убийцы скрылись с места происшествия.

Одного из них обвинили по пунктам «а», «д», «ж», «к» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору, группой лиц). Мужчина признал вину. Уголовное дело в отношении его посредника прекратили в связи с его смертью. Дело передали в суд.

© Служба новостей «URA.RU»
