«Боль и слезы»: успешный баскетболист из Свердловской области попал в ловушку

Экс-баскетболист из Свердловской области 5 лет употреблял героин и заразился ВИЧ

Евгений был перспективным баскетболистом, но из-за наркотиков лишился карьеры (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из успешного баскетболиста, игравшего за сборную региона, в наркотическую пропасть — таков путь 33-летнего свердловчанина Евгения. Сегодня он построил крепкую семью, нашел любимую работу и активно занимается благотворительностью, но всего 16 лет назад его жизнь висела на волоске. История невероятного преображения и борьбы за себя — в материале URA.RU. Первое «знакомство» с наркотиками Евгений вырос в благополучной семье, где родители вели здоровый образ жизни и стремились обеспечить сына всем необходимым. «Меня воспитывали в хороших условиях. Я был способным ребенком, быстро все схватывал и отличался крепким здоровьем — за исключением обычных простуд, серьезных заболеваний у меня не было», — вспоминает уралец. «Родители заложили во мне правильные ценности, я старался уважать людей независимо от их положения. Однако внутреннее стремление к превосходству всегда присутствовало: хотелось быть лучшим во всем». Евгений еще в детстве увлекся баскетболом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уже с первого класса Евгений начал заниматься баскетболом, впоследствии стал капитаном команды и выступал за сборную области. «Я прилагал максимум усилий на тренировках, что приносило успехи в спорте. С каждым годом мой уровень игры рос, и вскоре меня пригласили в городскую и областную сборные. Тогда мне казалось, что все идет идеально и ничто не может пойти не так», — рассказывает он. К пятнадцати годам Евгений впервые попробовал марихуану на дискотеке. На тот момент это ошибочно казалось безобидным экспериментом, не сулящим зависимости. Однако опыт вскоре повторился, а затем употребление стало регулярным. Переломным событием стала отставка тренера, который уехал в Москву: команда, с которой Евгений связывал будущее, распалась. Его пригласили в суперлигу, но лишь в запасной состав, что стало серьезным ударом по самолюбию. Со временем спорт отошел на второй план, а наркотики начали занимать все больше места в жизни молодого человека. «В период употребления я постепенно терял друзей, отношения с близкими ухудшались. Я бросил занятия спортом», — отмечает Евгений. Падение: тяжелые наркотики и отчаяние О своем ВИЧ-статусе он узнал случайно и сейчас уже не может вспомнить обстоятельства, при которых заразился (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В шестнадцать лет Евгений впервые попробовал тяжелые наркотики — героин стал частью повседневной жизни. Жизнь разделилась на «до» и «после»: посещение притонов, кражи, попытки скрыться от реальности. «Отец хотел отправить меня в армию по достижении 18 лет, но после осмотра моих вен в военкомате меня не взяли. Позднее я узнал о наличии гепатита и ВИЧ-инфекции — когда именно заразился, сказать не могу», — признается он. Попытки преодолеть зависимость были отчаянными: наручники, замки, изоляция. Отец предпринимал усилия спасти сына, но они не приносили результата. Мать продолжала надеяться на выздоровление, однако даже ее поддержка не помогала справиться с проблемой. За пять лет Евгений сменил множество клиник и наркологических учреждений, но зависимость только усиливалась. «Я пробовал разные способы отказаться от наркотиков: заковывал себя наручниками, отец запирал меня дома — все было тщетно. Я находил способы освободиться, снимать двери с петель. Меня судили несколько раз. Родной брат и отец отвернулись от меня, лишь мама пыталась помочь, но безуспешно», — рассказывает он. На грани и шанс на спасение Замерзающего мужчину нашли неравнодушные горожане (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Однажды зимой, при температуре минус 27 градусов Евгений оказался на улице — без шапки и перчаток, в изношенной куртке. Он был готов смириться с гибелью от холода, настолько велико было отчаяние. Однако судьба распорядилась иначе: к остановке подъехал автомобиль с незнакомыми людьми, которые сразу поняли его проблему и предложили помощь. «Я помню тот вечер: сидел на остановке города, не мог уснуть от холода. Вдруг услышал звук тормозов — подъехала легковая машина, оттуда вышли парни и начали расспрашивать меня о том, кто я и откуда. Они быстро поняли мою ситуацию и предложили помощь. Я согласился поехать с ними», — вспоминает мужчина. Так Евгений оказался в реабилитационном центре при благотворительном фонде. Среди людей с подобным прошлым он впервые за долгие годы ощутил поддержку и принятие. Атмосфера учреждения разительно отличалась от всего ранее пережитого: здесь никто не осуждал, наоборот — оказывали реальную помощь. Возвращение к жизни Первые недели пребывания в центре оказались особенно сложными: Евгению пришлось заново учиться жизни в коллективе, соблюдать режим и работать над собой. Однако поддержка других участников программы и сотрудников фонда сыграла решающую роль. С каждым днем он становился крепче и вскоре смог сообщить родителям о начале новой жизни. Первое время Евгений испытывал сложности в реабилитационном центре (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Поначалу было крайне тяжело: работать над собой, участвовать в жизни центра, следовать установленным правилам. За годы зависимости я совсем разучился жить среди людей и трудиться в коллективе», — вспоминает он. «Огромную роль сыграла поддержка окружающих — благодаря ей я смог продержаться месяц без наркотиков, затем два месяца, три… Тогда я позвонил родителям, рассказал где нахожусь и что решил изменить свою жизнь», — делится Евгений. Через полгода он стал помощником руководителя центра: помогал новым участникам адаптироваться, организовывал мероприятия, сопровождал в больницы, занимался закупками продуктов и проводил занятия по мотивации и профилактике зависимостей. Самым главным для него стало умение оказывать поддержку тем, кто сталкивается с похожими трудностями. «Так шло время. Мне очень хотелось жить по-новому — без наркотиков, боли, разочарований и слез», — отмечает он. Новая семья и новые смыслы Постепенно Евгений вернулся к полноценной жизни. «Со временем я встретил девушку, которая, несмотря на мои болезни, согласилась выйти за меня замуж. Она полностью здорова и не имеет вредных привычек. У нас появились здоровые дети», — делится мужчина. На протяжении уже 16 лет Евгений не употребляет наркотики, алкоголь и табак, строит карьеру и оказывает поддержку тем, кто оказался в аналогичной ситуации. «Если бы не фонд „Независимость“ и люди, которые там работают, меня бы сейчас не было», — признается он. Руководитель фонда Алексей призывает не опасаться обращения в реабилитационные центры (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU «Вероятно я бы погиб той холодной ночью на остановке», — добавляет Евгений. Сегодня он считает своим долгом помогать людям на грани отчаяния и рассказывать свою историю с тем, чтобы другие не теряли веру в возможность начать все сначала. В беседе корреспонденту агентства директор фонда Алексей Долгалев заявил, что существует множество случаев, подобных истории Евгения, когда люди после длительного периода употребления наркотиков находят в себе силы начать борьбу с зависимостью, достигают ремиссии, создают семьи и добиваются профессиональных успехов. «Самое важное — не бояться обращаться за поддержкой», — подчеркнул он. URA.RU выступает против продажи, употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. Дорогие читатели! Если вы стали очевидцем важного события, переживаете сложные времена или у вас есть захватывающая история, которой вы готовы поделиться с миром, — не держите это в себе. URA.RU выступает против продажи, употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

URA.RU выступает против продажи, употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.