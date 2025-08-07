07 августа 2025

В Свердловской области созрела ягода, которую ценят рестораторы всего мира

В Свердловской области спеет облепиха, у которой ценны мякоть, косточки и корни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Облепиха - источник многих ценных веществ
Облепиха - источник многих ценных веществ Фото:

На Урале вот-вот созреет облепиха — ягода, обладающая множеством полезных свойств. Причем найти ее можно не только в садах и огородах, но и за их пределами в лесу. Чем уникальна облепиха, URA.RU рассказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнева. 

«Готовится к созреванию облепиха, которая встречается не только на участках, но и в зарослях. Семена облепихи разносят птицы, поэтому она „убежала“ из культуры, из садов и приспособилась к дикой жизни. Чаще облепиха встречается около населенных пунктов», — объяснила Слепнева. 

По ее словам, уникальность облепихи в том, что она является практически безотходным растением. Ее ароматная кисло-сладкая мякоть ценится у рестораторов всего мира, которые используют облепиху для приготовления муссов, десертов, чаев, морсов, соков и других изысканных напитков и блюд. Из косточек этой ягоды делают ценное облепиховое масло. А корневую систему облепихи используют в экологических целях, например, для рекультивации земель. Ее мощные корни закрепляют грунт и предотвращают появление эрозии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Урале вот-вот созреет облепиха — ягода, обладающая множеством полезных свойств. Причем найти ее можно не только в садах и огородах, но и за их пределами в лесу. Чем уникальна облепиха, URA.RU рассказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнева.  «Готовится к созреванию облепиха, которая встречается не только на участках, но и в зарослях. Семена облепихи разносят птицы, поэтому она „убежала“ из культуры, из садов и приспособилась к дикой жизни. Чаще облепиха встречается около населенных пунктов», — объяснила Слепнева.  По ее словам, уникальность облепихи в том, что она является практически безотходным растением. Ее ароматная кисло-сладкая мякоть ценится у рестораторов всего мира, которые используют облепиху для приготовления муссов, десертов, чаев, морсов, соков и других изысканных напитков и блюд. Из косточек этой ягоды делают ценное облепиховое масло. А корневую систему облепихи используют в экологических целях, например, для рекультивации земель. Ее мощные корни закрепляют грунт и предотвращают появление эрозии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...