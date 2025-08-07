В Свердловской области созрела ягода, которую ценят рестораторы всего мира

На Урале вот-вот созреет облепиха — ягода, обладающая множеством полезных свойств. Причем найти ее можно не только в садах и огородах, но и за их пределами в лесу. Чем уникальна облепиха, URA.RU рассказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнева.
«Готовится к созреванию облепиха, которая встречается не только на участках, но и в зарослях. Семена облепихи разносят птицы, поэтому она „убежала“ из культуры, из садов и приспособилась к дикой жизни. Чаще облепиха встречается около населенных пунктов», — объяснила Слепнева.
По ее словам, уникальность облепихи в том, что она является практически безотходным растением. Ее ароматная кисло-сладкая мякоть ценится у рестораторов всего мира, которые используют облепиху для приготовления муссов, десертов, чаев, морсов, соков и других изысканных напитков и блюд. Из косточек этой ягоды делают ценное облепиховое масло. А корневую систему облепихи используют в экологических целях, например, для рекультивации земель. Ее мощные корни закрепляют грунт и предотвращают появление эрозии.
