СК заинтересовался екатеринбуржцем, который расчленил мать и написал об этом книгу

В Екатеринбурге следователи начали проверку по жалобам на убийцу

08 августа 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Следователи изучают контент убийцы, который недавно вышел из психбольницы Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники свердловского управления СКР начали проверку в отношении екатеринбуржца Максима Кондратьева после жалоб местных жителей в СМИ, сказал источник URA.RU в силовой среде. Обеспокоенные горожане думают, что мужчина может быть причастен к совращению подростков (сам Кондратьев это отрицает). Как писало агентство, Кондратьев в 2015-м попал в психбольницу за убийство матери (суд признал его невменяемым). В прошлом году мужчина освободился и завел блог в Telegram. Там он рассказывает о своем преступлении и якобы размещал посты, в которых делился желанием заняться сексом с несовершеннолетними. После журналистских публикаций, некоторые посты пропали из канала, в частности — электронный вариант мемуар, где Максим признался, почему убил мать. Сейчас Кондратьев, по данным URA.RU, находится в Екатеринбурге. В пресс-службе свердловского СКР тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники свердловского управления СКР начали проверку в отношении екатеринбуржца Максима Кондратьева после жалоб местных жителей в СМИ, сказал источник URA.RU в силовой среде. Обеспокоенные горожане думают, что мужчина может быть причастен к совращению подростков (сам Кондратьев это отрицает). Как писало агентство, Кондратьев в 2015-м попал в психбольницу за убийство матери (суд признал его невменяемым). В прошлом году мужчина освободился и завел блог в Telegram. Там он рассказывает о своем преступлении и якобы размещал посты, в которых делился желанием заняться сексом с несовершеннолетними. После журналистских публикаций, некоторые посты пропали из канала, в частности — электронный вариант мемуар, где Максим признался, почему убил мать. Сейчас Кондратьев, по данным URA.RU, находится в Екатеринбурге. В пресс-службе свердловского СКР тему не комментируют.