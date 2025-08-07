Свердловчан вывезут из опасной зоны, куда рухнут обломки ракеты

В Карпинском районе собираются вывезти людей из опасной зоны, где обрушатся обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б». На дорогах, что ведут в эту местность, будут выставлены посты. О том, как свердловский город готовится пережить запуск ракеты с Байконура, URA.RU рассказал мэр Андрей Клопов.
«Эти мероприятия у нас проходят с начала 2000-х годов, все алгоритмы и порядки отработаны. Наша задача — подготовить территорию падения частей ракеты-носителя с точки зрения обеспечения безопасности населения. Проводим превентивные меры, собираем комиссию по ЧС, определяем цели и задачи для хозяйствующих субъектов, которые работают в зоне падения или близко к ней», — пояснил Клопов.
Обломки должны упасть в горной местности близ вершины Ольвинский Камень. Это места глухие и труднодоступные, но и там трудятся люди: лесники, заготовители, промышленники, золотоискатели. «Мы всех предупреждаем, работаем напрямую с руководителями. Они заблаговременно вывозят свой персонал из зоны падения», — добавил карпинский глава.
За сутки до падения обломков на дорогах, ведущих к опасной зоне, будут выставлены посты. Их задача — не пропустить людей в зону обрушения фрагментов ракеты. Пуск запланирован на 20 августа с космодрома Байконур, а ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Какие именно территории попадают под запрет, агентство писало ранее.
