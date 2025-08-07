07 августа 2025

Свердловчан вывезут из опасной зоны, куда рухнут обломки ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракеты летают над карпинским округом уже почти 20 лет
Ракеты летают над карпинским округом уже почти 20 лет Фото:

В Карпинском районе собираются вывезти людей из опасной зоны, где обрушатся обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б». На дорогах, что ведут в эту местность, будут выставлены посты. О том, как свердловский город готовится пережить запуск ракеты с Байконура, URA.RU рассказал мэр Андрей Клопов. 

«Эти мероприятия у нас проходят с начала 2000-х годов, все алгоритмы и порядки отработаны. Наша задача — подготовить территорию падения частей ракеты-носителя с точки зрения обеспечения безопасности населения. Проводим превентивные меры, собираем комиссию по ЧС, определяем цели и задачи для хозяйствующих субъектов, которые работают в зоне падения или близко к ней», — пояснил Клопов.

Обломки должны упасть в горной местности близ вершины Ольвинский Камень. Это места глухие и труднодоступные, но и там трудятся люди: лесники, заготовители, промышленники, золотоискатели. «Мы всех предупреждаем, работаем напрямую с руководителями. Они заблаговременно вывозят свой персонал из зоны падения», — добавил карпинский глава. 

За сутки до падения обломков на дорогах, ведущих к опасной зоне, будут выставлены посты. Их задача — не пропустить людей в зону обрушения фрагментов ракеты. Пуск запланирован на 20 августа с космодрома Байконур, а ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Какие именно территории попадают под запрет, агентство писало ранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карпинском районе собираются вывезти людей из опасной зоны, где обрушатся обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б». На дорогах, что ведут в эту местность, будут выставлены посты. О том, как свердловский город готовится пережить запуск ракеты с Байконура, URA.RU рассказал мэр Андрей Клопов.  «Эти мероприятия у нас проходят с начала 2000-х годов, все алгоритмы и порядки отработаны. Наша задача — подготовить территорию падения частей ракеты-носителя с точки зрения обеспечения безопасности населения. Проводим превентивные меры, собираем комиссию по ЧС, определяем цели и задачи для хозяйствующих субъектов, которые работают в зоне падения или близко к ней», — пояснил Клопов. Обломки должны упасть в горной местности близ вершины Ольвинский Камень. Это места глухие и труднодоступные, но и там трудятся люди: лесники, заготовители, промышленники, золотоискатели. «Мы всех предупреждаем, работаем напрямую с руководителями. Они заблаговременно вывозят свой персонал из зоны падения», — добавил карпинский глава.  За сутки до падения обломков на дорогах, ведущих к опасной зоне, будут выставлены посты. Их задача — не пропустить людей в зону обрушения фрагментов ракеты. Пуск запланирован на 20 августа с космодрома Байконур, а ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Какие именно территории попадают под запрет, агентство писало ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...