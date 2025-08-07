Появилось видео с подростками, запинавшими пенсионера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге группа подростков напала на мужчину и распылила ему в лицо перцовый баллончик из-за замечания за неподобающее поведение. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел 31 июля в трамвае №14. Один из молодых людей выкрикивал что-то прохожим в окно, второй — закинул ноги на соседнее сидение. «На одной из остановок их решила урезонить неравнодушная бабуля — она заставила парня спустить ноги на пол. Затем в конфликт включился мужчина, который пытался донести до ребят недопустимость такого поведения — те отреагировали агрессивно и начали его окружать, но кондуктор разогнала их», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Далее мужчина начал снимать происходящее на телефон. На кадрах видно, как в этот момент подростки попытались скрыть свои лица: кто натянул балаклаву, кто прикрылся капюшоном или руками.
Когда мужчина вышел из трамвая, подростки последовали за ним. На улице один из них достал перцовый баллончик и распылил его в лицо мужчине, после чего компания скрылась.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Инцидент взял на контроль председатель федерального ведомства Александр Бастрыкин.
URA.RU также удалось поговорить и с самим пострадавшим. Чтобы спастись от толпы малолетних хулиганов, пенсионеру пришлось выбежать на проезжую часть.
