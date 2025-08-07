07 августа 2025

Появилось видео с подростками, запинавшими пенсионера в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт начался в трамвае из-за неподобающего поведения школьников
Конфликт начался в трамвае из-за неподобающего поведения школьников Фото:

В Екатеринбурге группа подростков напала на мужчину и распылила ему в лицо перцовый баллончик из-за замечания за неподобающее поведение. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел 31 июля в трамвае №14. Один из молодых людей выкрикивал что-то прохожим в окно, второй — закинул ноги на соседнее сидение. «На одной из остановок их решила урезонить неравнодушная бабуля — она заставила парня спустить ноги на пол. Затем в конфликт включился мужчина, который пытался донести до ребят недопустимость такого поведения — те отреагировали агрессивно и начали его окружать, но кондуктор разогнала их», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Далее мужчина начал снимать происходящее на телефон. На кадрах видно, как в этот момент подростки попытались скрыть свои лица: кто натянул балаклаву, кто прикрылся капюшоном или руками.

Когда мужчина вышел из трамвая, подростки последовали за ним. На улице один из них достал перцовый баллончик и распылил его в лицо мужчине, после чего компания скрылась.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Инцидент взял на контроль председатель федерального ведомства Александр Бастрыкин. 

URA.RU также удалось поговорить и с самим пострадавшим. Чтобы спастись от толпы малолетних хулиганов, пенсионеру пришлось выбежать на проезжую часть. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге группа подростков напала на мужчину и распылила ему в лицо перцовый баллончик из-за замечания за неподобающее поведение. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел 31 июля в трамвае №14. Один из молодых людей выкрикивал что-то прохожим в окно, второй — закинул ноги на соседнее сидение. «На одной из остановок их решила урезонить неравнодушная бабуля — она заставила парня спустить ноги на пол. Затем в конфликт включился мужчина, который пытался донести до ребят недопустимость такого поведения — те отреагировали агрессивно и начали его окружать, но кондуктор разогнала их», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Далее мужчина начал снимать происходящее на телефон. На кадрах видно, как в этот момент подростки попытались скрыть свои лица: кто натянул балаклаву, кто прикрылся капюшоном или руками. Когда мужчина вышел из трамвая, подростки последовали за ним. На улице один из них достал перцовый баллончик и распылил его в лицо мужчине, после чего компания скрылась. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Инцидент взял на контроль председатель федерального ведомства Александр Бастрыкин.  URA.RU также удалось поговорить и с самим пострадавшим. Чтобы спастись от толпы малолетних хулиганов, пенсионеру пришлось выбежать на проезжую часть. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...